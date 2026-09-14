“Rodei 3 km”: sem rotativo, falta de estacionamento transforma Centro de Alegrete em desafio para motoristas

Motoristas relatam que precisam percorrer várias quadras e dar voltas em quarteirões para conseguir estacionar durante o horário comercial. Projeto que prevê novo modelo de estacionamento rotativo tramita na Câmara de Vereadores.

Encontrar uma vaga para estacionar no Centro de Alegrete tem se tornado um desafio para motoristas, principalmente durante o horário comercial. Com o estacionamento rotativo suspenso desde junho do ano passado, a disputa por espaços nas principais vias da região tem gerado reclamações de trabalhadores, comerciantes e consumidores.

Na última sexta-feira (11), por volta das 13h50min, um motorista de 49 anos precisou ir até a quarta quadra da região central, nas proximidades de uma agência bancária. Sem encontrar uma vaga próxima ao destino, ele percorreu diversas vezes o mesmo quarteirão até conseguir estacionar.

“Não achei local. Fui conseguir vaga já era passado das 14h20min. Rodei acho que uns 3 quilômetros”, relatou o trabalhador, que estava de folga.

A dificuldade também é percebida por quem trabalha ou precisa frequentar diariamente o Centro. Uma jovem de 21 anos considera complicada a situação durante o horário comercial.

“Não tem condições. A gente não acha onde estacionar. Em horário comercial é muito difícil”, comentou.

Os nomes dos entrevistados foram preservados a pedido deles.

Comerciantes relatam impacto no atendimento

A falta de rotatividade nas vagas também é apontada por comerciantes como um problema. Segundo um comerciário de 37 anos, alguns veículos permanecem estacionados durante várias horas no mesmo local.

“É um absurdo. Tem carro que fica mais de quatro horas no mesmo lugar”, afirmou.

Para uma gerente comercial de 29 anos, a dificuldade para estacionar pode inclusive afastar consumidores. Ela relata que uma cliente deixou de ir até a loja por não conseguir encontrar uma vaga próxima.

“A gente até tem perdido cliente. Esses dias, uma cliente relatou na loja que não conseguiu estacionar perto para quitar uma dívida. Com problema de locomoção, ela disse que havia vaga, mas era quatro quadras da loja”, contou.

O cenário, porém, também tem defensores. Um aposentado de 66 anos, que frequenta o Centro diariamente, afirma que prefere o atual modelo justamente pela possibilidade de permanecer com o veículo estacionado por mais tempo sem cobrança.

“Eu gosto. Chego cedo, deixo o carro o dia todo e não preciso pagar nada”, relatou.

Um auxiliar de estoque que trabalha na região também afirma que, para garantir uma vaga, é necessário chegar cedo.

“Ou tu chega cedo, antes do horário comercial, ou não pega vaga. Aqui na Andradas é uma loucura. Não sei onde o pessoal vai, porque dentro das lojas não reflete todo esse movimento”, afirmou.

Estacionamento rotativo está suspenso desde 2025

Alegrete está sem o sistema de estacionamento rotativo desde junho do ano passado. O município chegou a realizar uma licitação para retomar o serviço, mas o processo acabou passando por análise do Tribunal de Contas da União (TCU) e exigiu alterações no edital.

Diante das dificuldades encontradas no processo anterior, a Prefeitura optou por propor um novo modelo de estacionamento rotativo. Para isso, a administração municipal revogou a legislação anterior e encaminhou à Câmara de Vereadores uma nova proposta de regulamentação. O objetivo é estabelecer as regras para implantação e funcionamento do sistema nas vias e logradouros públicos do município.

Projeto prevê novo modelo de estacionamento

A discussão sobre a nova regulamentação ocorreu na quinta-feira (10), durante a 50ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alegrete. Em plenário, 14 dos 15 vereadores participaram da análise do Projeto de Lei nº 0045/2026, que regulamenta o Sistema de Estacionamento Rotativo Pago em vias e logradouros públicos e revoga a Lei Municipal nº 6.877/2025.

De acordo com a Prefeitura, a proposta pretende ampliar o controle do Município sobre a gestão do estacionamento rotativo, aumentar a transparência na arrecadação, fortalecer a fiscalização e possibilitar que o sistema seja ajustado às necessidades da mobilidade urbana.

O Executivo também informou que estudos técnicos, operacionais e financeiros apontaram vantagens na adoção de um modelo baseado na locação de tecnologia para implantação e operação do sistema.

Votação em regime de urgência é retirada da pauta

Durante a sessão, o líder do Governo na Câmara, vereador João Monteiro, solicitou a retirada do regime de urgência do projeto. A medida tem como objetivo ampliar o período para análise e discussão da proposta pelos parlamentares.

Com a retirada da urgência, a votação não deve ocorrer de forma imediata. O pedido de adiamento por duas sessões deve levar a apreciação da matéria para o final de setembro.

Enquanto os vereadores analisam a nova regulamentação, motoristas seguem enfrentando dificuldades para encontrar vagas na região central. A situação é especialmente percebida na Rua dos Andradas, apontada pelos entrevistados como um dos pontos de maior concentração de veículos.

Para quem precisa acessar o Centro durante o horário comercial, a falta de rotatividade significa, muitas vezes, percorrer várias quadras ou circular repetidamente pelas ruas até encontrar um espaço disponível.

A expectativa, agora, é que a Câmara avance na análise do projeto e defina os próximos passos para a retomada do estacionamento rotativo em Alegrete.