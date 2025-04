Rodeio Crioulo no Festival da Linguiça terá 40 ginetes e premiação de R$ 10 mil

O tradicional rodeio de gineteada contará com 40 ginetes em busca do prêmio maior de R$ 5 mil ao vencedor. O restante será distribuído entre os quatro melhores ginetes da competição. A competição em volta aberta (Pelo), prevê as 40 montarias no sábado (5), a partir das 15h. Animais selecionados da Tropilha Inhanduí, Tropilha Mansa e Tropilha Lá Refrega. Dos 40 ginetes, 15 avançam para a semifinal de domingo (6), onde será definido o Top5 do Rodeio Crioulo, numa final com sorteio dos cavalos. Estrelas temidas em rodeios como Fantasma, Esperança, Milionário, Pardo e Ferrolho estarão na final do Rodeio, esperando os melhores ginetes deste ano.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com o capataz de campo, Lucas Hernandez, o jurado alegretense que reside em Aceguá Fabiano Marques está confirmado. No domingo a semi inicia também às 15h, com destaque para duas apresentações entre os intervalos. A apresentação do Bruxo dos Potros, hipnotizador de cavalos e uma montaria especial com o ginete João Silveira que representou o Brasil no último Jesus Maria. Ele vai desafiar o cavalo Changuera.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A entrada no Parque Dr. Lauro Dornelles é franca e a comunidade além de prestigiar o Festival da Linguiça terá a oportunidade de conferir de perto os maiores ginetes do Rio Grande do Sul.

Fotos: Tento y Crina (reprodução)