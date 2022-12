Rodoauto Pneus, autocenter representante Goodyear lança a Promoção “ É de goleada”

Share on Email

No mês de novembro inaugurou, em Alegrete, mais uma unidade Rodoauto Pneus, autocenter representante Goodyear.

Localizada na Avenida Assis Brasil, 1115, com espaço amplo, moderno e uma equipe qualificada, a loja está sob o comando do amigo Luíz Santi, o alegretense que traz em sua bagagem uma vasta experiência no mercado, junto à comunidade alegretense.



Rodoauto Pneus é uma empresa 100% gaúcha, há trinta anos especializada na linha completa de pneus para veículos de passeio até pneus para caminhões e maquinários agrícola.

Com sua matriz na cidade de Santa Maria, atualmente conta com dez unidades espalhadas em todo o Estado. Além da linha completa de pneus, o autocenter oferece serviços de geometria (alinhamento 3D de última geração), balanceamento, troca de óleo e muito mais.



E, para quem está pensando em viajar em segurança com a família, sair de férias, aproveitar o verão, a Rodoauto Pneus GoodYear lança a promoção “É de Goleada”, uma ação de vendas válida para todo o mês de dezembro com preços imperdíveis e condições inacreditáveis com a qualidade GoodYear, nota 10.

Confira:

Horário de Atendimento:

De segunda a sexta-feira: Manhã: 8h às 12hs

Tarde: 13h às 18h

Aos sábados: das 8h às 12h

Rodoauto Pneus GoodYear

Endereço: Avenida Assis Brasil, 1115

Instagram: @rodoautopneus_

Telefone/ Whatsapp: 55 9 91470520

Aline Menezes