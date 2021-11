Rodrigo Guterres, o Bolinha, tem riquíssima biografia nas danças tradicionais do RS

Rodrigo “Bolinha”, é formado em Educação Física

Foram 30 anos na invernada do CTG Aconchego dos Caranchos, iniciou na mirim, passou pela Juvenil e escalou a adulta.

Rodrigo que é carinhosamente apelidado de “Bolinha”, participou do Grupo Nativista Ibirapuitã. Foi fundador e durante 22 anos professor e instrutor da Invernada Adulta do DTG Clube Juventude, lá fez história ganhando muitos festivais e levando o nome de Alegrete em muitos eventos. Atualmente é o Instrutor do grupo adulto do CTG Farroupilha – Os Fronteiriços.

O filho do Seu Ivan Gonçalves Guterres e Ilca de Azambuja Guterres (in memorian), domina a arte da dança e ao lado da esposa Clarissa Lopes dos Santos, é um dos coreógrafos mais elogiados da cena tradicionalista gaúcha. O pai de Maria Clara e Pedro, aos 45 anos consolida uma trajetória recheadas de títulos, consagrações forjada por muita determinação e amor pelo que faz.

Rodrigo e sua família

No tradicionalismo, Rodrigo já foi Coordenador do Departamento Jovem da 4ª região tradicionalista, instrutor de dança e chula, avaliador de concursos de prenda e concursos artísticos e coordenador de eventos na área. Capataz do CTG Aconchego dos Caranchos, entidade em que seu pai foi patrão duas vezes.

Como chuleador, venceu os principais eventos artísticos do Rio Grande do Sul e sagrou-se 2 vezes vice campeão estadual (ENART) e 2 vezes terceiro lugar.

Como dançarino e instrutor, atuou em vários estados do Brasil, como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Carimbou o passaporte em vários países representando a cultura gaúcha, como Holanda, Belgica, Alemanha, Argentina e Uruguai.

Como instrutor de danças gaúchas, em 2008, o alegretense obteve o vice-campeonato do ENART, o mais importante festival de danças tradicionalistas do RS

Ainda em 2009, alcançou o 3º lugar no concurso de danças tradicionais, além de melhor musical e 3º coreografia de saída.

Com a consolidação do trabalho, o título maior parecia uma questão de tempo, e foi, no ano de 2010, a consagração no Campeonato Estadual de danças tradicionais.

Título inédito conquistado por um grupo de danças tradicionais da metade sul do estado do Rio Grande do Sul.

Um dos títulos mais importantes de dança do RS

Várias vezes premiado entre os 5 melhores grupos do estado no ENART e premiações em vários eventos no Rio Grande do Sul e Brasil,, Rodrigo é reconhecido pelo trabalho e dedicação.

Como coreógrafo, foi campeão do Festimirim, Fepart, Fenart e Fegams, bem como campeão de Entrada e Saída do ENART no ano de 2014. Em 2015, foi campeão nacional de coreografias, evento realizado na cidade de Xangrilá , concorrendo com mais de 40 competidores.

Guterrez desenvolve atividades carnavalescas como coreógrafo desde 2006, nas cidades de Uruguaiana, Porto Alegre, Alegrete e na cidade de Artigas no Uruguai.

Ainda, é o diretor artístico do Espetáculo Volta ao Mundo, Estâncias da Fronteira e a Saga do Cavalo Crioulo.

Em 2017, sagrou-se campeão do Desafio Farroupilha, evento realizado pela RBS TV, com o CFTG Farroupilha de Alegrete.

Rodrigo integra as equipes de Avaliação de Danças da CBTG – Confederação Brasileira de Tradições Gaúchas e a Equipe de Chula do MTG/2020 e 2021.

Rodrigo aceitou mais um desafio e vai coordenar a invernada do CTG Farroupilha

Idealizador da Oficina de Montagem Coreográfica e do Curso de Montagem Coreográfica, além de responsável técnico e pedagógico. Professor de dança no Curso Oficial de formação de Instrutores do MTG e professor do Curso Técnico em Dança e Folclore da Universidade de Passo Fundo – UPF.

Atua como professor de educação física da rede municipal lá no Pólo do Caverá, coordenador do curso de Educação Física da Urcamp de São Gabriel, professor e diretor professor da educação física do campus de Alegrete da Urcamp.

Com toda bagagem, Rodrigo e a esposa são os mais novos instrutores da invernada adulta do CTG Farroupilha. Novos ares, para novas conquistas de um abnegado pelas danças tradicionalistas.

