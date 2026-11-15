Romance de Alexandre Alderete Alves aborda solidão, exclusão social e pertencimento no pampa gaúcho

Escrito durante 19 anos, “A invisível cor da história” marca o retorno do escritor alegretense à publicação de livros e apresenta personagens atravessados por conflitos humanos e por histórias apagadas da memória oficial.

A solidão, a necessidade de encontrar um lugar no mundo e as consequências de uma sociedade marcada por desigualdades históricas são alguns dos temas que conduzem o romance A invisível cor da história, do escritor e médico cardiologista Alexandre Alderete Alves, natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Publicada em 2026 pela Editora Izyncor, por meio do selo Candeário, a obra reúne 324 páginas e representa um novo momento na trajetória literária do autor, que volta a publicar um livro após quase três décadas de sua primeira experiência editorial.

Desenvolvido ao longo de 19 anos, o romance apresenta uma narrativa ambientada no pampa gaúcho do início do século XX. Nesse cenário, Alexandre constrói personagens solitários, excluídos e distanciados dos espaços de reconhecimento social. São indivíduos cujas trajetórias revelam não apenas conflitos pessoais, mas também marcas de uma sociedade que, ao longo do tempo, deixou muitas histórias fora dos registros oficiais.

No centro da obra está a compreensão da solidão como uma experiência inerente à existência humana. Mais do que uma situação passageira, ela influencia comportamentos, escolhas e relacionamentos. Na visão do escritor, é justamente a tentativa de superar esse sentimento que conduz as ações dos personagens.

Alexandre define essa condição como uma espécie de enfermidade humana, diante da qual cada indivíduo procura alguma forma de alívio por meio dos relacionamentos e da identificação com grupos sociais.

“A solidão é a doença inata, e a busca por sua cura é o que move as personagens. Dessa forma, o romance mimetiza minha maneira de ver a sociedade”, explica.

A necessidade de estabelecer conexões aparece de diferentes maneiras ao longo da narrativa. O amor, a família, as amizades e a identificação com instituições, crenças e coletividades representam algumas das possibilidades encontradas pelas pessoas para enfrentar o sentimento de isolamento.

O autor também chama atenção para o quanto essa necessidade pode levar os indivíduos a construir relações e identidades como forma de evitar o vazio existencial.

“Este desespero pela cura da solidão nos faz simularmos o amor, nos faz nos cercarmos de pessoas, família, amigos, tribo, time, religião, partido, bandeiras. Nós nos movemos no desespero de pertencermos a alguma coisa maior do que nós mesmos e para pôr um fim na angústia doentia que nos consome, angústia que é estar só no universo, preso a um corpo que dói”, observa.

Essa reflexão está diretamente relacionada à construção dos protagonistas e demais figuras do livro. São personagens apresentados como pessoas deslocadas, que muitas vezes não conseguem reconhecer a própria identidade ou compreender o lugar que ocupam na sociedade. Suas existências são atravessadas por experiências que parecem não lhes pertencer, como se fossem fragmentos sem espaço definido na história.

O pampa como cenário de histórias silenciadas

Embora a solidão tenha permanecido como elemento central desde as primeiras ideias do projeto, a narrativa passou por diversas transformações durante os 19 anos de elaboração. A decisão de situar os acontecimentos no pampa gaúcho do começo do século passado ampliou as possibilidades temáticas e levou o escritor a abordar questões históricas e sociais profundas.

Ao desenvolver a ambientação, Alexandre se deparou com aspectos que considera indispensáveis para compreender a formação da sociedade regional. Entre eles estão as consequências da escravidão, a invisibilização dos povos originários, a submissão histórica das mulheres e a permanência de estruturas sociais sustentadas pelo patriarcado.

“Ao ambientar uma história no pampa gaúcho do início do século passado, qualquer escritor vai se deparar inevitavelmente com a ferida aberta dos séculos de escravidão, com o apagamento da cultura dos povos originários, com a opressão estrutural das mulheres e mais uma série de vícios de uma sociedade erguida pela força do patriarcado”, afirma.

A pesquisa realizada durante a produção do romance também revelou ao autor lacunas, versões contraditórias e acontecimentos pouco registrados. Esse contato com aspectos menos conhecidos da história contribuiu para aprofundar seu interesse por personagens que representam grupos historicamente marginalizados e cujas experiências raramente recebem a mesma atenção dedicada às figuras tradicionais dos relatos históricos.

Dessa maneira, o livro utiliza a ficção para explorar não apenas dramas individuais, mas também os mecanismos de exclusão e apagamento que atravessam diferentes períodos da sociedade.

Personagens que acompanham a trajetória literária do escritor

A construção de A invisível cor da história também mantém uma relação com trabalhos anteriores de Alexandre. Alguns personagens que integram o romance já haviam aparecido, em versões iniciais ou com outras características, na coletânea de contos Arapucas esverdeadas, publicada em 1998.

No conto que dá nome ao livro, por exemplo, surgiu a narradora que posteriormente se transformaria em Carmilia, conhecida como a bruxa da carne ardente.

Já em O sementeiro, apareceram personagens como o peão Leonel, Heitor, Lucas e Berônica. Selena e Marco, por sua vez, tiveram suas primeiras aparições no conto Estrelas da Terra.

Essa continuidade demonstra como determinadas figuras e ideias acompanharam o processo criativo do escritor durante diferentes fases de sua produção literária, sendo retomadas e desenvolvidas até alcançarem novas dimensões no romance.

Gabriel García Márquez e as referências literárias

Entre as influências que contribuíram para a formação literária de Alexandre Alderete Alves está o escritor colombiano Gabriel García Márquez, especialmente por meio do romance Cem anos de solidão. A leitura da obra, quando tinha 17 anos, representou um momento decisivo em sua relação com a literatura.

Naquela época, Alexandre já havia iniciado a escrita de seu primeiro romance, utilizando uma máquina de escrever Olivetti verde que pertencia ao pai. Entretanto, foi o contato com a obra de García Márquez, que encontrou na biblioteca da irmã, que ampliou sua percepção sobre as possibilidades da criação literária.

“Eu tinha 17 anos e um oco de referências literárias na minha cabeça quando comecei a escrever meu primeiro romance na Olivetti verde do meu pai. Ao estudar mais forte para o vestibular, a literatura passou a ganhar mais sentido para mim, mas foi somente ao ler o exemplar de ‘Cem anos de solidão’ da minha irmã que aquele vazio da minha cabeça se encheu de encantamentos”, recorda.

Além de García Márquez, o repertório de referências do autor inclui nomes importantes da literatura mundial e brasileira, como José Saramago, James Joyce, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Machado de Assis, Sérgio Faraco e Simões Lopes Neto.

Alexandre se considera um escritor movido principalmente pela imaginação. Para ele, a criatividade é tanto o principal impulso de sua produção quanto um desafio, especialmente pela tendência de desenvolver narrativas extensas.

“A criatividade é a minha força motriz e, também, o meu calcanhar de Aquiles. Apesar de gostar da concisão e da rapidez, eu preciso me espraiar ao longo de muitas páginas para me fazer feliz”, comenta.

Quase 30 anos entre o primeiro livro e o novo romance

A publicação de A invisível cor da história representa também a retomada de uma trajetória iniciada em 1998, quando Alexandre lançou Arapucas esverdeadas, coletânea de contos contemplada pelo Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (FUMPROARTE).

Ao longo dos anos, o escritor manteve sua formação e participação em atividades ligadas à literatura. Frequentou a tradicional oficina de criação literária da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), coordenada pelo escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, e realizou pós-graduação em Escrita Criativa pelo NESPE.

Em 2007, também foi selecionado pelo Programa de Bolsas para Escritores Brasileiros da Fundação Biblioteca Nacional, iniciativa que reconheceu seu trabalho e contribuiu para sua trajetória no campo literário.

Sua produção recebeu outras distinções. Alexandre foi finalista do Prêmio Maximiano Campos de Literatura, conquistou Menção Honrosa no Prêmio Nacional de Literatura da Cidade de Belo Horizonte, na categoria Dramaturgia, e obteve destaque em duas categorias do Prêmio Off Flip 2025: conto e crônica.

Novos livros e um processo de escrita particular

Mesmo com o lançamento do novo romance, Alexandre já trabalha em outros projetos. Entre os livros concluídos está uma narrativa inspirada em Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. A obra apresenta uma estrutura em que cada capítulo desenvolve um dilema moral ou um experimento mental.

O manuscrito encontra-se atualmente na segunda versão, mas o escritor pretende realizar mais duas etapas de revisão antes de considerar a possibilidade de publicação.

A rotina de criação também possui características próprias. Alexandre prefere escrever durante as manhãs e organiza o trabalho alternando momentos de produção e revisão com pequenos períodos de descanso. Ouvir o texto em voz alta depois de escrever é outra prática incorporada ao seu método.

“Para escrever, não posso beber, não posso estar triste, não posso estar doente. O meu método de escrever alterna intensos minutos de escrita/revisão com prazerosos segundos de sonecas. Dormir faz parte do meu processo, e escutar a leitura em voz alta após a escrita também”, revela.

Literatura, medicina e filosofia

Nascido e residente em Alegrete, Alexandre Alderete Alves tem 57 anos e reúne diferentes áreas de atuação em sua trajetória. É médico cardiologista, filósofo e pós-graduado em Escrita Criativa.

Sua produção literária, iniciada com Arapucas esverdeadas, ganhou continuidade por meio de estudos, pesquisas e experiências de criação que culminaram no lançamento de seu primeiro romance.

Com A invisível cor da história, o escritor retoma o contato com os leitores e apresenta uma obra que combina reflexão existencial, memória histórica e ficção. Ao colocar no centro da narrativa indivíduos esquecidos ou afastados dos espaços de pertencimento, o livro propõe um olhar sobre aqueles que, apesar de fazerem parte da construção da sociedade, nem sempre encontram lugar nas histórias que são contadas.

Com informações: assessoria de imprensa: com.tato – curadoria de comunicação