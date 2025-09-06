Rompimento de rede deixa quatro bairros de Alegrete sem água neste sábado

Equipes da Corsan já trabalham no conserto da tubulação e a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradual a partir do início da tarde.

De acordo com a companhia, enquanto o serviço não for concluído, poderá haver instabilidade ou até interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros Maria do Carmo, Jardim Planalto, Fronteira Oeste e Novo Lar.

A Corsan orienta os consumidores a utilizarem a água de forma econômica até a normalização do sistema.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da companhia: aplicativo Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 ou telefone 0800.646.6444.