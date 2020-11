Ronco e apneia podem ser tratados, alerta o médico Eduardo Rodrigues Gonçalves, Otorrinolaringologista

Distúrbios do sono como o ronco e a apneia são prejudiciais para a qualidade de vida, tanto de quem tem o problema, quanto para quem convive com o problema (parceiro de cama ou de quarto).

Além do incômodo ruído, o ronco pode provocar cansaço, sonolência diurna excessiva, irritação, dificuldade de raciocínio e perda de reflexo ao longo do dia.

Outro problema de saúde relacionado ao ronco é a apneia – uma pausa prolongada na respiração durante o sono, com interrupção da oxigenação do sangue e dos tecidos.

A apneia do sono pode levar a alterações endócrino-metabólicas e contribuir para o aumento da incidência de hipertensão arterial sistêmica, arritmias, acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio.

Geralmente, a apneia do sono tem causa obstrutiva (aumento das amígdalas e acúmulo de gordura na região do pescoço, por exemplo), indicando que alguma estrutura anatômica está obstruindo a passagem de ar pelas vias respiratórias.

O diagnóstico da apneia do sono é confirmado com um exame chamado polissonografia, através do qual se pode analisar a qualidade do sono.

Como o excesso de peso é um dos principais desencadeadores da apneia, um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e exercício físico, é essencial.

A maneira correta de tratamento é consultando um médico especializado em Otorrinolaringologista.

Dr. Eduardo Gonçalves atua principalmente nos seguintes temas: otites e amigdalites de repetição, ronco e apneia do sono, obstrução nasal, desvio do septo nasal e hipertrofia de cornetos, rinites e sinusites, polipose nasal, tumores nasais, sangramento nasal e cirurgia endoscópica nasossinusal.

Dr. Eduardo trabalha como médico otorrinolaringologista na cidade de Uruguaiana e atende Alegrete, na Santa Casa de Caridade.

