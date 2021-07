Ronda Social mantém trabalho permanente para ajudar pessoas em situação de rua

Vivemos dias de muito frio em Alegrete e, com isso, aumentam as preocupações com pessoas em situação de rua. Algumas delas têm casa e família, mas preferem viver dessa maneira, como observam os que atuam na saúde mental do Município e equipes da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Essa Secretaria tem plantão social que percorre as principais ruas da cidade para ver quem precisa de abrigo. Conversa com as pessoas e tenta fazer com que fiquem, à noite, na Casa de Passagem.

A Secretária Iara Caferatti diz que alguns não aceitam e preferem dormir na rua. – Sabe-se que mesmo com cobertas, é desumano o frio que enfrentam e nossos profissionais tentam, porque na Casa de Passagem podem pernoitar e tomar o café da manhã.

Ronda Social em Alegrete

A equipe do SAMU Mental presta apoia à Promoção Social e, no cair da tarde, faz uma ronda diária percorrendo as praças e locais públicos onde possam estar dependentes químicos, convidando-os para pernoitar no abrigo COVID estruturado na Casa de Passagem.

SAMU Mental

A psicóloga Nádia Miletto atesta que, muitas vezes, há resistência de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas é fundamental que toda a rede preste apoio nesta hora de frio intenso aqui no Município.

A Promoção Social continua com a campanha do agasalho com as doações de roupas calçados e cobertas que são lavados e triados para montar os Kits que são entregues à UABA e nos CRAS.