Rosas de Ouro convoca associados para Assembleia Geral Ordinária em maio

CNPJ nº 51.796.586/0001-83

A Sociedade Recreativa, Cultural e Comunitária “Escola de Samba Rosas de Ouro”, fundada em 25 de maio de 2023, com sede na cidade de Alegrete, localizada na Avenida Eurípedes Brasil Milano, nº 989, por meio de sua diretoria, representada por Vladimir Peres Duarte, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 08 de maio de 2025, às 19h, no Clube União Operária 1º de Maio, com a seguinte ordem do dia:

I – Eleição e posse da nova diretoria

II – Esclarecimentos e deliberações pertinentes à nova gestão

Conforme previsto no Estatuto, caso na primeira chamada não seja alcançado o quórum mínimo exigido, será realizada uma segunda chamada, trinta minutos após o horário inicialmente previsto.

Contando com a presença e participação de todos(as) os(as) associados(as), subscreve-se o presente edital de convocação.

Alegrete, 17 de abril de 2025.

SRCC Escola de Samba Rosas de Ouro

Vladimir Peres Duarte

Diretor-Presidente