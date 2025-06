Rosas de Ouro fez bonito na festa do segundo aniversário como escola de samba

No último sábado, 7 de junho, o Clube Caixeiral foi tomado por uma onda de alegria, emoção e samba no pé com a segunda festa da Escola de Samba Rosas de Ouro. Mais do que uma simples comemoração, o evento teve a apresentação da nova diretoria presidida por Vladmir Peres Duarte e uma programação que reafirmou a força e a representatividade da escola na cena cultural local.

Com cerimonial conduzido pelo carismático radialista Giovane Freitas, a festa teve início com uma recepção calorosa a todas as escolas coirmãs presentes: Nós os Ritmistas, Imperatriz Praça Nova, Canudos, Pôr do Sol e MICA. Também participaram figuras expressivas do carnaval alegretense e uruguaianense, destacando a união que o samba promove entre comunidades, histórias e gerações.

Um dos momentos emocionantes da noite foi a apresentação do padrinho da escola, Jucelino Medeiros, que em um discurso carregado de memória e afeto, relembrou sua trajetória no carnaval de Alegrete. Ao destacar a criação do Natfolia – evento que reacendeu a chama carnavalesca quando o carnaval de rua parecia distante – Jucelino reforçou a importância da Rosas de Ouro como símbolo de resistência e crescimento. “Essa escola ainda é uma criança, mas com a força e o envolvimento que sempre teve, caminha para ser uma gigante”, disse. Agradeceu pela deferência e reiterou seu compromisso com a escola, estendendo também o apoio dos veículos Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo, que vêm fortalecendo a visibilidade das escolas de samba da cidade.

A festa teve ainda a marcante apresentação da harmonia da Rosas de Ouro e da bateria Furacão Verde e Rosa, que fez o chão tremer com seu ritmo envolvente. Destaque para a rainha da bateria, Val Bica, que esbanjou samba no pé e representatividade, contagiando o público presente.

Na sequência, subiram ao palco artistas que fizeram da noite uma verdadeira celebração do samba. O cantor alegretense Anderson Michelle Mota(Nego Eddy) fez uma apresentação especial com participação de Celeni Viana, renomado carnavalesco da cidade. Logo após, Daniel Rodrigues e banda deram continuidade à animação, preparando o clima para o ponto alto da noite: a apresentação de uma das maiores vozes do carnaval carioca, Ito Melodia.

Herança e potência do samba: Ito Melodia emociona Alegrete

Filho do lendário Aroldo Melodia, um dos ícones do samba carioca, Itoÿÿ6 carrega nas veias a tradição de sua família. Reconhecido como um dos mais potentes intérpretes do carnaval do Rio de Janeiro, o puxador da União da Ilha trouxe à Alegrete o talento, a energia e a emoção típicas da Marquês de Sapucaí. Em sua ÿ,óĺĺĺóil Ito homenageou o pai com canções que marcaram época e emocionou o público com sua entrega vocal e presença de palco.

A participação de Ito coroou uma noite que foi mais do que um simples evento festivo: foi uma declaração de amor ao samba, ao carnaval e à cultura popular. A Rosas de Ouro, ao promover essa celebração, reafirmou seu papel não apenas como escola de samba, mas como agente cultural que pulsa no coração da comunidade.

Mais que festa: arte, resistência e pertencimento

A presença das escolas coirmãs, dos artistas locais e da comunidade carnavalesca de outras cidades tornou a festa um símbolo da união e da força do carnaval do interior. Como destacou a organização, “o carnaval é muito mais do que festa: é tradição, é arte, é resistência”. A noite de 7 de junho foi a prova viva disso – uma celebração do que já foi conquistado e do que ainda está por vir.

A nova diretoria da Rosas de Ouro inicia sua jornada com uma festa memorável, que entra para a história não apenas da escola, mas de todos que vibram pelo samba em Alegrete.

Nova Diretoria da Escola de Samba Rosas de Ouro

A nova diretoria da Escola de Samba Rosas de Ouro está composta da seguinte forma:

Presidência:

Presidente: Wladimir Peres Duarte (Dica)

Vice-presidente: João Francisco Aires de Souza

Secretaria:

Primeira Secretária: Dionizia Visca Duarte

Segundo Secretário: Vinícios Franco Fagundes

Tesouraria:

Primeiro Tesoureiro: Luis Felipe Alves dos Santos

Segundo Tesoureiro: Jerre Bilhalva Paim

Demais Departamentos:

Departamento Social: Alexandra Calage

Departamento de Cultura: Claudemir Neri

Departamento de Eventos: Diego Pereira Fagundes

Departamento de Divulgação: Ana Amélia Soares Nakashima

Departamento Feminino: Mara Lúcia Ribeiro dos Santos

Departamento Jurídico: Sivens Henrique Gomes Carvalho e Anilton Gonçalves de Oliveira

Presidente de Honra:

Edegar de Oliveira Lopes

Conselho Fiscal

Titulares:

Paulo Antônio Berquo

Paulo Tarso da Rosa Costa

João Pedro Lopes

Suplentes:

Wilson Moura

Guto Vilaverde

Eduardo Reffati