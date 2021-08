Reconhecer e sempre ter gratidão, nunca é uma posição ultrapassada, principalmente, para pessoas que passaram por momentos de insegurança e medos.

Na última semana, depois de 22 dias hospitalizada na ala Covid- sendo seis na UTI e intubada, a alegretense Almira Monteiro( Rose), deu alta e retornou para o lar. Na saída, uma recepção calorosa de todos os filhos, netos e demais amigos e familiares, assim como, do esposo, Guarda Municipal – Antônio Monteiro.

Cada neto(seis), entregou uma rosa branca, além do buquê de rosas, entre outros mimos. Mas a emoção de sair do hospital e retornar ao seio familiar deixou em Rose um sentimento imenso de gratidão.

Rose como é conhecida, ressalta que o reconhecimento é a todas as equipes, citando Dr Brum, que a atendeu na UPA, a palavra de conforto, de Deus, do Técnico em Enfermagem – Adriano. Na sequência dos que atuam no Hospital de Campanha, com 90% dos pulmões comprometidos e muita dificuldade em respirar, ela cita que em alguns momentos apenas apagões em sua memória, porém, o carinho e cuidado de todos os profissionais ficou inesquecível e gravado em sua memória.

Das lembranças mais presentes em seu coração esta a Psicóloga Pâmela Crestani, pois a descreve como um anjo enviado por Deus naquele período difícil. Pois assim, teve, em muitos momentos forças para continuar a luta. Na sequência, Rose acrescenta o nome dos médicos: Dr Gustavo Cardoso; Dr Dion Lenon; Dr José Fábio Pereira; Dra Ingrid; Dra Marlu; Dra Queli; Dr Alexandre e Dr Deivid – completando com nome de enfermeiros como: Alisson; Luciana; Cariane; Aline; Juliana; Tiele; Jocimar; Juliano e em especial à enfermeira Camila – ( um gesto que jamais esquecerei)- pontua.

Almira Monteiro( Rose)

Seguiu a lista nomeando os técnicos em enfermagem: Erique; João; Vanessa; Viviane; Rosiele; Pamela; Marcelo; Anderson; Graciele; Janete; Patrícia; Lawanda; Raquel; Fernanda; Litiele; Mônica; Mariele; Thales; Fabiele; Luciana; Diandra; Everton; Luiz Carlos e a amiga Cátia. Todos, acrescenta, marcaram a sua vida, com a alegria, o amor em cada gesto e a leveza em um trabalho desgastante e “pesado”.

Sem deixar de lembrar, Rose falou dos funcionários que fazem parte da higienização e ressalta que chorava a cada período que eles entravam no espaço pelo carinho e atenção recebidos. Vi o quanto realmente faz diferença a educação, empatia e solidariedade dos queridos: vagner; Agostinho(Ivo); Pilar; Cristiano; Matheus; Anderson; Antônio e Davi. Além de completar o agradecimento a todos que fazem parte da cozinha, lavanderia, posto 4, fisioterapeutas, nutricionistas e demais equipes da Santa Casa.

“Fiquei 22 dias hospitalizada, destes, 16 na UTI, entre eles, seis intubada. Essa experiência serviu para me fortalecer e para mostrar que nossa vida está nas mãos de Deus e, que ele é poderoso pra nos devolvê-la, também. Sei que sai de lá, primeiramente pela Honra e Glória do Nosso Senhor jesus Cristo e depois pelas orações e todos que citei de forma muito carinhosa – pois a gratidão por todos pra sempre será uma evidência em mim” – completa.

Ao sair, o esposo, Antônio Monteiro, também fez um agradecimento a todos da Santa Casa, UPA, Gripário(quando ainda estava ativo), por todo zelo e atenção. Rose, atualmente segue com muitos cuidados devido a sequelas, mas está muito feliz por ter retornado para casa e convívio dos seus.