Rotarianos de Alegrete participam de Conferência Distrital no Recanto Maestro

Os representantes rotários participaram ativamente da Conferência Distrital 2024/2025. No encontro foram apresentados vários projetos que destacam o trabalho social, preocupação com o próximo, a inclusão, a participação feminina, a juventude e o desenvolvimento da amizade e do companheirismo. Segundo Cechin, Presidente do Rotary Club Alegrete Sul, a participação foi muito importante e retorna a Alegrete com muitas informações e ideias para qualificar o trabalho dos clubes.

Durante dois dias foram apresentados os resultados do ano rotário , os clubes receberam reconhecimento pelo trabalho, além de palestras motivacionais , o rotarianos desfrutaram de momentos de companheirismo e amizade que são elementos fundamentais e um dos pilares centrais do Rotary. Participaram 14 associados da área 2 nesta conferência.

A Governadora do Distrito 4780, Patricia Parreira , também teve como meta do ano rotário, destaque para

Interact Clubs , com maior contribuição da Fundação Rotaria, o Interact Club Alegrete Baita Chão, recebeu este Troféu destaque. A Governadora Assistente da Aréa 2, alegretense Ibraima Silva, recebeu homenagem do Distrito 4780 , com troféu em seu nome que foi entregue ao Interact Club Rosario do Sul Serra do Caverá que se destacou no ano rotário.