Rotary Club Alegrete Sul empossa novo presidente

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O rotariano Ângelo Rafael Padula passou a presidência do clube ao rotariano Pedro Alex Perez Bittencourt. Pedro Alex é rotariano desde o ano de 2006, foi militar do Exército por 30 anos e bancário por 10 anos.

PIB do Rio Grande do Sul fecha em queda

Em Alegrete, o Rotary Club Alegrete Sul continua firme em seus propósitos, realizando um serviço social à comunidade em diversas áreas. Fundado em 11 de novembro de 1969, o Rotary Club Alegrete Sul faz parte do Rotary Internacional, associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil Clubes de Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros.

“Agressões” à estátua de Quintana desta vez tem um atenuante

Com encontros semanais a gestão 2023/2024 do Rotary Club Alegrete Sul ficou assim constituída:

Presidente.: Pedro Alex Perez Bittencourt

Vice-Presidente: Jorge Augusto da Rosa Cechin;

Secretário: Paulo Juares Canto Monteiro.

Tesoureiro: Moacir Vicente Figuera.

Protocolo: Antonio Augusto N. Flores

Presidente da Comissão de Administração: José Maria Hernandes Leite;

Presidente da Comissão de Imagem Pública: Airton Pacheco do Amaral;

Presidente da Comissão de Projetos Humanitários: Adão Roberto Rodrigues;

Presidente da Fundação Rotária: Jorge Augusto da Rosa Cechin