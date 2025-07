Rotativo que encerrou em junho fez a maior venda de tickets num dia em 10 anos de serviço

O mês de junho marcou o encerramento do contrato com a empresa que explora as áreas do estacionamento rotativo de Alegrete.

Foram 22 dias de trabalho, sendo o último no dia 26 de junho. A reportagem do PAT conferiu o relatório e chama atenção o dia 24, quando o faturamento diário de venda de tickets registrou o montante de R$ 8.420,55 o maior desses 10 anos de serviço no município. Até então, os relatórios anteriores davam conta de um recorde de venda diário de R$ 3.980,00.

O valor total do mês de junho foi de R$ 57.366,10 sendo R$ 5.670,50 somente em arrecadação de aplicação de multas. O repasse na ordem de 18% do valor obtido pela empresa em junho foi de R$ 9.656,60 ao Fundo Municipal de Trânsito.

Depois de encerrar o ano de 2024, com um montante aos cofres municipais de R$ 137.357,44. O Fundo Municipal de Trânsito contabilizou neste semestre de 2025 a quantia de R$ 42.539,97 a menor arrecadação comparado aos primeiros seis meses de 2023 (R$ 65 mil) e 2024 (R$ 64 mil).

Com o novo edital já em andamento, a expectativa é de que a empresa vencedora do certame licitatório comece a operar entre o final de agosto, início de setembro.