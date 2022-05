Rotativo repassa mais de R$ 29 mil à Prefeitura no primeiro trimestre

Atualmente o estacionamento rotativo de Alegrete oferece 932 vagas nas principais ruas centrais da cidade. O fluxo é diário de segunda a sábado, na chamada área azul.

Desde outubro do ano passado os valores foram ajustados. Antes a cada meia hora o usuário da vaga desembolsava R$ 0,80 ou seja em uma hora gastava R$ 1,60. Agora em meia hora estacionado o preço custa R$ 1,00. Para cada uma hora na área azul é cobrado R$ 2,00.

Com um população estimada em 72.493 pessoas conforme dados do IBGE e uma frota em circulação de 40.816 veículos, conforme relatório do Detran RS até novembro de 2021, o certo é que o rotativo cresce em arrecadação e vitamina o Fundo Municipal de Trânsito.

Nos três primeiros meses deste ano, a prefeitura recebeu R$ 29.501,45 de repasse da BR Parking empresa que opera o estacionamento rotativo no município.

Em janeiro no período de 1º a 31, o rotativo arrecadou cerca de R$ 50.432,50 e gerou um repasse de R$ 7.148,08 ao Fundo Municipal de Trânsito. Somente no dia 5 do mês de janeiro deste ano a empresa faturou a quantia de R$ 3.813,50.

No mês seguinte, no período de 1º a 28, o valor alcançou R$ 10.243,20 de repasse ao município. Fevereiro registrou um faturamento bruto de R$ 69.586,50 a BR Parking, que arrecadou no dia 7 de fevereiro um montante de R$ 4.347,00.

Movimento é intenso na área azul

No mês de março do dia 1º a 31, foi feito o repasse no valor de R$ 12.110,17 ao Fundo Municipal de Trânsito. Neste terceiro mês do ano o rotativo faturou a quantia de R$ 85.525,50. Registrando o maior faturamento no dia 7, recolhendo R$ 4.136,00.

O mês de abril só será contabilizado no dia 20 de março. O secretario de segurança, mobilidade e cidadania Daniel Rosso que coordena o Fundo Municipal de Trânsito salienta que os valores são usados na compra de equipamentos quando necessários, pinturas das vias e construções de redutores de velocidade, entre outros serviços da pasta.

Rosso destaca que o setor de sinalização é beneficiado com esse valor para atender as demandas do trânsito no município.