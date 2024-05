Rotatória na Doutor Lauro deverá ser feita em junho em Alegrete

A cerca de um mês a Secretaria de Mobilidade Urbana confirmou uma rotatória na Doutor Lauro. O secretário da pasta, Uiliam Rodolfo Almeida, salientou à reportagem do PAT que a execução do projeto deve acontecer em breve.”O andamento está a cargo do setor de sinalização no momento.” Estamos esperando materiais para confeccionar o entorno da rotatória, porém, com essa situação de cheia, a logística ficou comprometida em relação ao prazo de entrega”, destacou o servidor público.

Outro objetivo da Secretaria é melhorar o acesso aos moradores do bairro Macedo que residem, principalmente, na Barão do Cerro Largo,”a Bento Manoel daqui alguns meses ficará com sentido único (centro-bairro), e nossa estratégia é evitar que os moradores da zona façam longos deslocamentos, já que a conversão onde será a rotatória, hoje, é proibida, causando assim, um deslocamento e engarrafamento principalmente na Vinte de Setembro e Praça Nova”, reforçou.

Uiliam fez questão de salientar que nas rotatórias não existem preferenciais, ao chegar no ponto, todos motoristas devem ter atenção e ver quem chegou primeiro no local, pois a preferencial é de quem chegou e está fazendo o sentido da rota. Atenção, respeito e prudência ao dirigir, foram pontos citados pelo secretário.