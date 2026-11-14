RPM Motorsport conquista título da Copa Fronteira de Automobilismo 2026 na categoria Chevette Super

Equipe supera quebra de motor na etapa decisiva, disputada em Quaraí, e confirma campeonato após três temporadas de busca pelo título.

A equipe RPM Motorsport conquistou o título da temporada 2026 da Copa Fronteira de Automobilismo, na categoria Chevette Super. A conquista foi confirmada na etapa final, disputada no último domingo, em Quaraí, no Rio Grande do Sul, em uma prova marcada por emoção, dificuldades mecânicas e superação.

Com o piloto Lucas Brum, a equipe chegou à última etapa com uma vantagem de 40 pontos sobre o segundo colocado na classificação geral. Apesar da diferença expressiva, a disputa ainda estava em aberto, já que a etapa decisiva tinha pontuação dobrada, mantendo a possibilidade de mudanças na classificação.

O título representa a concretização de um objetivo perseguido pela RPM Motorsport desde sua entrada na categoria Chevette Super. Após conquistar o campeonato na categoria Chevette Light, a equipe decidiu subir de categoria e passou a buscar uma nova conquista. Nas duas temporadas anteriores, mesmo apresentando desempenho competitivo, problemas mecânicos e outros contratempos impediram a chegada ao título.

Em 2026, entretanto, a equipe conseguiu transformar a competitividade demonstrada nos anos anteriores em resultado. Ao longo das oito etapas do campeonato, conquistou três vitórias e manteve-se entre os principais concorrentes ao título.

Quebra de motor marcou a decisão

A etapa final, disputada em Quaraí, começou de maneira positiva para a RPM Motorsport. No domingo, a equipe venceu a primeira bateria e seguia na disputa pelas primeiras posições.

Entretanto, a segunda bateria trouxe um momento de grande apreensão. Quando Lucas Brum ocupava a liderança e restavam apenas duas voltas para o encerramento, o carro sofreu uma quebra de motor. Mesmo com o problema mecânico, o piloto conseguiu completar a prova na terceira colocação.

A partir daquele momento, começou uma verdadeira corrida contra o relógio nos bastidores da equipe. Os mecânicos precisaram trabalhar intensamente para recuperar o carro e garantir condições de participação na terceira e última bateria da etapa.

O tempo era curto e a tensão aumentava a cada minuto. Quando os pilotos já estavam sendo chamados para o alinhamento do grid, faltava aproximadamente um minuto para o início da organização da largada. Foi nesse momento que os mecânicos conseguiram concluir os reparos e colocar o carro novamente em condições de disputar a última prova.

Com o equipamento apresentando limitações em razão da quebra, Lucas Brum adotou uma estratégia de cautela. O objetivo era evitar novos danos e, principalmente, garantir a chegada ao final da bateria.

Para assegurar o campeonato, a RPM Motorsport precisava terminar a última disputa, no mínimo, na sexta colocação. Mesmo administrando o carro e evitando riscos desnecessários, Lucas conseguiu um resultado ainda melhor, cruzando a linha de chegada na quarta posição.

O desempenho foi suficiente para confirmar o título da Copa Fronteira de Automobilismo 2026 na categoria Chevette Super.

Oito etapas e três vitórias na temporada

A temporada 2026 contou com oito etapas, realizadas em diferentes localidades da região, incluindo provas em Quaraí, no Brasil, e Bela União, no Uruguai.

Das oito etapas disputadas, a RPM Motorsport conquistou três vitórias. Nas demais provas, a equipe também demonstrou competitividade, mas acabou enfrentando dificuldades decorrentes de incidentes nas corridas e problemas mecânicos, que impediram resultados ainda melhores.

A conquista tem um significado especial para a equipe, que vinha buscando o título da Chevette Super há três temporadas. Depois de duas campanhas marcadas por dificuldades técnicas e resultados que não corresponderam ao potencial demonstrado nas pistas, a RPM Motorsport finalmente alcançou o objetivo.

A conquista de 2026 é resultado de um trabalho coletivo, que envolveu preparação, dedicação e comprometimento de todos os integrantes da equipe. Na etapa decisiva, o esforço dos mecânicos foi fundamental para que o carro voltasse à pista a tempo da última bateria, enquanto Lucas Brum teve papel decisivo ao administrar a situação e garantir a posição necessária para a confirmação do campeonato.

Com a bandeirada final em Quaraí, a RPM Motorsport encerrou a temporada com a conquista do título da Copa Fronteira de Automobilismo 2026, coroando uma trajetória de persistência e competitividade na categoria Chevette Super.