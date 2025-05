RPPS de Alegrete vai explanar sobre possíveis mudanças nas regras de aposentadoria a servidores da Prefeitura

Diante das possíveis mudanças nas regras da aposentadoria aos servidores municipais, o diretor do RPPS – regime da Previdência da Prefeitura de Alegrete convoca os trabalhadores do Executivo para uma reunião no dia 20 às 14h no plenário da Câmara de Vereadores. Giovane Vaucher de Abreu que preside o RPPS explica que haverá uma explanação técnica conduzida pela DPM consultoria par os servidores interessados sobre o ante projeto da reforma previdenciária municipal. Isso poderá implicar em terem que ter mais tempo de contribuição ou idade, observa Vaucher.

Sala do RPPS de Alegrete- RS

Ele explica que está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 66, que dentre outras coisas determina que os Municípios que não fizeram Reforma Previdenciária, ficarão sujeitos às regras dos Servidores Públicos Federais.

Diante disso, desde o ano passado foram analisados vários cenários de alteração da legislação municipal.

Chegando a um denominador comum, a DPM – Delegações de Prefeitura Municipais que coordenou estes estudos, fará uma explanação técnica sobre as alterações e comparações com a proposta da PEC.

Caso não haja alteração na legislação atual, poderemos ficar sujeito às regras dos servidores federais. Razão pela qual estamos proporcionando o debate a respeito, diz Giovani Vaucher.