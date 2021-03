RS completa duas semanas com UTIs lotadas; fila de espera tem 270 pacientes em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul completou, nesta segunda-feira (15), duas semanas de ocupação de leitos de UTI acima do limite operacional. Na atualização divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), às 12h07, são 3.440 pacientes em 3.142 vagas, uma lotação de 109% .

A situação é ainda mais grave na rede privada, com 133% das vagas ocupadas. No Sistema Público de Saúde (SUS), a taxa é de 100%.

Em Porto Alegre, às 12h45, eram 270 pessoas aguardando leito de UTI. Do total, 233 pacientes estavam com Covid e 37 com outras doenças.

No último fim de semana, foram registradas 403 mortes por coronavírus no estado. Só no sábado (14), foram 331 óbitos — número mais alto divulgado em um só dia.

Porto Alegre

O município de Porto Alegre encerrou a manhã com esgotamento na ocupação dos leitos de UTI. De acordo com o painel da SES, são 1.204 pessoas internadas em 1.036 vagas em geral, o equivalente a 116%.

Nos hospitais da rede privada da Capital, 559 pacientes são atendidos em 415 vagas (135%). Já os hospitais que atendem o SUS têm 645 pessoas em 621 leitos (103%).