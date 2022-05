RS deve registrar fortes ondas de frio a partir da próxima semana

Mais uma vez, a previsão é de uma possível onda histórica de frio e temperaturas devem despencar a partir da próxima semana.

Uma massa de ar de origem polar irá atingir o Rio Grande do Sul, provocando frio mais intenso especialmente a partir de terça-feira (17).

Embora o Rio Grande do Sul tenha registrado, nas últimas semanas, temperaturas mais baixas, incluindo mínimas abaixo dos 5ºC, o Estado ainda não vivenciou neste ano o frio intenso e contínuo de modo generalizado. Entretanto, isso deve mudar a partir da próxima semana, incluindo a possibilidade de onda histórica de frio para esta época do ano.

Maio Amarelo e os riscos do celular ao volante

De acordo com a climatempo, em Alegrete, nesta segunda-feira a mínima será de 3°C. As máximas, de modo geral, devem ficar entre 17ºC e 20ºC no Estado. Há risco de geada, especialmente nos Campos de Cima da Serra, mas com poucos danos para a agricultura.

É especialmente a partir de terça-feira (17) que as temperaturas devem ter uma queda mais brusca no Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, uma frente fria avança no fim de semana, acompanhada de um ciclone extratropical, que vai ficar parado por vários dias no oceano, e de uma intensa massa de ar polar.

É essa massa de ar polar que será a responsável por derrubar as temperaturas de forma significativa, provocando uma sensação de frio intenso em todo o Estado. Os modelos meteorológicos indicam, inclusive, a possibilidade de recordes nos termômetros.

Embora ainda seja cedo para cravar as temperaturas previstas para a próxima semana, praticamente todas as regiões podem ter mínimas abaixo de 10ºC, incluindo temperaturas negativas. As máximas, de forma generalizada, não devem chegar a 20ºC. Como de costume, a região serrana deve sentir de forma mais intensa o frio. Há possibilidade de geada para todo o Estado, mas desta vez com risco de maiores danos à agricultura do que a geada desta sexta-feira (13) .

Alegrete vai exportar cerca de 200 mil sacas de arroz para o México

Essas baixas temperaturas serão combinadas com um tempo estável em praticamente todo o Estado, tendo uma semana caracterizada por sol e frio. Região Metropolitana e regiões Sul, Norte e Fronteira Oeste não têm previsão de chuva. A única região que deve registrar instabilidades é a Serra, especialmente na terça e na quarta-feira (18), mas são pancadas isoladas, rápidas e com volumes baixos.

Chance de neve

Embora bem remota, há, de acordo com a Climatempo, possibilidade de neve no Rio Grande do Sul. Isso porque os ventos frios da massa de ar polar vão se espalhar sobre o Brasil e o ciclone no oceano ajuda a levar um pouco de umidade para o continente.

A junção da umidade com o ar frio cria condições para neve ou alguma outra precipitação invernal, especialmente nos pontos mais altos da serra gaúcha na terça e na quarta-feira.

Com informações GZH