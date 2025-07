RS é o 5º estado que mais mata mulheres no Brasil, diz procuradora da Assembleia durante Conferência da Mulher em Alegrete

O evento foi organizado e promovido pelo COMDIM, com apoio da Câmara de Vereadores e da Prefeitura.

Fala de Ingrid Urbaneto – COMDIM – Alegrete

O evento, com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todos”, reuniu diversos segmentos que trabalham em prol da causa feminina no município. O presidente, vereador Cléo Trindade, abriu os trabalhos e ressaltou que a Casa estará sempre aberta e participativa para eventos como este.

Eliane Pacheco, Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, enfatizou que todos os espaços e as conferências são importantes em todas as cidades gaúchas para debater e formular melhorias nas políticas públicas voltadas aos direitos das mulheres. Ela destacou que existem legislações relevantes no Brasil, mas que o Rio Grande do Sul ainda precisa avançar em políticas públicas de educação e segurança, visto que é o 5º estado do país com maior número de feminicídios.

A Conferência Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, segundo o vice-prefeito Luciano Belmonte, é um momento de ouvir e debater sobre direitos, igualdade e conquistas para todas as mulheres.