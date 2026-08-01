RS entra em alerta para vendavais com rajadas de até 100 km/h; Fronteira Oeste segue sob risco de tempestades neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta laranja de perigo para vendavais em praticamente todo o território gaúcho, com previsão de rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em estruturas, além de prejuízos às atividades agropecuárias.

Na Fronteira Oeste, a preocupação é ainda maior. Além do alerta para vendavais, a região permanece sob aviso de tempestade, com possibilidade de chuva intensa, acumulados de até 60 milímetros por hora, ventos entre 60 e 100 km/h e eventual queda de granizo. As condições exigem atenção especial da população, principalmente durante a passagem das áreas de instabilidade.

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Para as demais regiões do Estado, o Inmet mantém alerta amarelo de tempestade, indicando possibilidade de chuva de até 30 milímetros por hora, rajadas de vento de até 60 km/h e ocorrência isolada de granizo. Embora o grau de severidade seja inferior ao da faixa oeste, o órgão ressalta que podem ocorrer transtornos pontuais, especialmente em áreas urbanas suscetíveis a alagamentos.

Ventos costeiros também preocupam

Outro aviso meteorológico em vigor é o de ventos costeiros, que afeta principalmente o litoral gaúcho e parte da Região Metropolitana. A combinação entre o sistema de baixa pressão e a atuação dos ventos pode provocar ressaca, avanço do mar em áreas vulneráveis e aumento da agitação marítima.

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Defesa Civil reforça monitoramento

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também mantém monitoramento constante das condições meteorológicas. Alertas específicos foram emitidos para diferentes regiões do Estado, incluindo áreas da Serra e da Campanha, diante do potencial para ventos fortes e queda de granizo.

O órgão recomenda que a população acompanhe os avisos oficiais e adote medidas preventivas. Entre as orientações estão evitar permanecer sob árvores durante as rajadas de vento, manter distância de estruturas instáveis, recolher objetos que possam ser arremessados pelo vento e, sempre que possível, permanecer em locais seguros durante os períodos de maior intensidade das tempestades. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Previsão para este sábado

A previsão indica que a instabilidade deverá persistir ao longo do dia, especialmente na metade oeste do Estado. Na Fronteira Oeste, municípios como Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, Itaqui, Barra do Quaraí e Santana do Livramento permanecem entre as áreas com maior potencial para ocorrência de temporais, acompanhados por chuva forte, descargas elétricas e rajadas intensas de vento. O avanço do sistema meteorológico poderá provocar oscilações nas condições do tempo ao longo das próximas horas, exigindo atenção permanente da população.

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Embora eventos meteorológicos severos não atinjam todas as localidades com a mesma intensidade, os alertas emitidos pelo Inmet representam uma indicação de risco elevado, razão pela qual autoridades recomendam que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga rigorosamente as orientações dos órgãos oficiais.