RS passa das 18 mil mortes por Covid; 1 a cada 3 ocorreu nos últimos 30 dias

Parte disso ainda é reflexo da instabilidade apresentada esta semana pelo sistema Sivep-Grupe, do Ministério da Saúde, e pelo próprio banco de dados da SES.

O Rio Grande do Sul também completou 25 dias com superlotação nas UTIs do estado. Às 16h05 desta sexta, haviam 3.470 pacientes para 3.285 leitos, uma taxa de ocupação total de 105,6%, considerando todas as vagas disponíveis nos 300 hospitais gaúchos.