RS perde 27 rodoviárias durante a pandemia; 35% dos municípios do estado ainda têm estações

A queda de passageiros durante a pandemia foi um dos fatores que provocou o fechamento de 27 rodoviárias no Rio Grande do Sul, avalia o setor. Atualmente, dos 497 municípios do estado, apenas 173 (35%) contam com estações para o transporte intermunicipal conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Apenas em 2022, sete estações encerraram suas operações. Entre elas, estão cidades de médio porte, como Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, e São Sebastião do Caí, a 66 km de Porto Alegre. A rodoviária de Tramandaí, município do Litoral Norte bastante procurado por turistas no verão, também fechou as portas. Veja a lista abaixo.

“Cortou seguramente em 50% [o número] de passageiros que nós tínhamos na época anterior à pandemia”, diz Nelson Noll, presidente do Sindicato de Agências e Estações Rodoviárias do RS.

A rodoviária de Sananduva, na Região Norte, anunciou que deve fechar até o fim deste mês.

Licitações desertas

Além do fechamento de estações, outro problema preocupa o setor. As licitações para a gestão de rodoviárias não recebem interessados. Nos últimos anos, 74 processos terminaram desertos. O sindicato considera que a grande quantidade de exigências e a nova configuração do negócio, depois da crise, afastam possíveis operadores.

Há quase um ano, nenhuma empresa apresentou proposta para assumir a Estação Rodoviária de Porto Alegre, a maior do estado. O governo do estado busca reformular o edital para atrair investidores, explica o secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto.

“O governo do estado já colocou para a prefeitura que está totalmente aberto a sugestões, inclusive ligados à questão de remodelação do Centro e também a uma própria ideia que a prefeitura tem de utilizar a Rodoviária como um ponto de parada dos ônibus da Região Metropolitana, não só do interior do estado. Então, talvez seja uma alternativa, inclusive para melhorar o fluxo de passageiros e viabilizar esse negócio que hoje realmente é um negócio que, tá sendo, digamos assim, prejudicial para todos”, fala.

O DAER informou que, nos municípios onde as estações deixaram de ser viáveis para os concessionários, regulamentou o funcionamento de agências rodoviárias. Nesses locais, são feitos serviços de venda de passagens e despacho de encomendas, sem a existência de uma estação.

Rodoviárias fechadas no RS:

2020

Balneário Pinhal

Esmeralda

Nonoai

Pontão

Rondinha

Trindade do Sul

São Valentim

Vila Flores

2021

Arambaré

Arroio do Sal

Cerro Grande do Sul

Coronel Bicaco

Curumim

Ernestina

Humaitá

Itatiba do Sul

Maçambara

Arroio do Tigre

Santo Antonio das Missões

São Vicente do Sul

2022

Crissiumal

Júlio de Castilhos

Santa Barbara do Sul

Santana do Livramento

São Sebastião do Caí

Tramandaí

Triunfo

Fonte: G1