RS poderá perder mais 1,9 bilhão com tarifaço do EUA, o que pode acarretar desemprego no Estado

O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com prejuízo estimado em R$ 1,9 bilhão, semelhante ao do Paraná e atrás apenas de São Paulo, R$ 4,4 bilhões.

A redução prevista para o PIB nacional é de 0,16%, ou seja, menos R$ 19,2 bilhões. Seriam R$ 52 bilhões a menos em exportações e R$ 33 bilhões em importações.

O mesmo levantamento aponta risco a 110 mil empregos: agropecuária (-40 mil), comércio (-31 mil) e indústria (-26 mil), só aqui no Estado.

Esses números apontam que se for efetivado todos os municípios gaúchos poderão ser afetados e perder em exportações de produtos do agro, da indústria calçadista, moveleira, dentre outras. Todas as exportações gaúchas saem, para outros países, via Porto de Rio Grande na Zona Sul do Estado.

O Secretário de Finanças de Alegrete, José Luis Cáurio, disse que está sendo feito um estudo para saber se o Município terá implicações com esta taxação.