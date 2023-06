RS registra a 50ª morte por dengue, em Alegrete o número de casos continua alto

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul confirmou, na última quarta-feira (28), mais uma morte por dengue no estado. Com isso, o RS chega a 50 Vítimas pela doença em 2023.

A última vitima, é uma mulher, de 84 anos, residente em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a SES, o óbito foi registrado em 9 de junho e ela tinha comorbidade (doença pré-existente).

Em Alegrete, os números de casos de dengue continuam altos, algumas regiões da cidade tem um índice de proliferação muito acentuado. Confira abaixo os focos de maior contaminação e as regiões onde a doença tem se disseminado.

O levantamento é realizado pela Vigilância Epidemiológica em parceria com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Dengue, e é organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.