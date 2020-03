RS tem segundo caso confirmado de coronavírus, diz Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, nesta quarta-feira (11), o segundo caso do Covid-19 no estado. A paciente é uma mulher de 54 anos, moradora de Porto Alegre. Ela retornou de Bérgamo, na Itália, em 6 de março e teria ficado em isolamento domiciliar.

De acordo com prefeitura da capital, três pessoas tiveram contato com a paciente: a filha dela e um casal. Eles tiveram sintomas semelhantes dos de quem contraiu o vírus, como febre baixa, dor no corpo, fraqueza e tosse, e devem passar por exames nesta quarta.

A mulher apresentou os primeiros sintomas em 7 de março, avisou a vigilância de Porto Alegre e fez coleta domiciliar para realização do exame. A infecção pelo novo coronavírus foi confirmada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/RS), na segunda-feira (9).

Segundo o secretário de saúde da Capital, Pablo Stürmer, a Anvisa enviará ainda nesta quarta a lista de passageiros que estavam no mesmo voo da mulher com coronavírus. “Elas [as pessoas] são contactadas com relação a ficar alerta sobre o surgimento de sintomas”, diz.

O secretário destaca ainda que, qualquer pessoa que apresentar os sintomas e tiver viajado para os países de risco, entrem em contato com a Vigilância Sanitária para agendar coleta de exames em domicílio. “Evitem procurar o hospital. Porque se tem uma boa saúde, estão apenas com quadro de gripe e vão ao hospital, podem disseminar o vírus”, diz.

“A orientação é buscar o atendimento que sempre costumam buscar. Seja privado ou unidade de saúde. Esse médico que fizer o atendimento vai notificar o caso se ele for suspeito”, completa.

O Ministério da Saúde atualizou para 37 o número de casos confirmados no Brasil às 12h30 desta quarta.

Ao todo, são 19 casos confirmados em São Paulo, 10 no Rio de Janeiro, dois na Bahia e no Rio Grande do Sul. Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais e Distrito Federal registraram um paciente cada com a doença.

No estado, o primeiro caso foi confirmado na terça (10) em um homem de 60 anos de Campo Bom, cidade da Região Metropolitana.