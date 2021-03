RS tem UTIs lotadas; mais de 170 pacientes estão à espera de leito crítico em Porto Alegre

Em Porto Alegre, os hospitais atingiram 102,7% de ocupação dos leitos de UTI até o início da tarde. De acordo com o monitoramento da prefeitura, 176 pacientes estão na emergência e aguardam uma vaga em leitos críticos. Destes, 138 estão com coronavírus e 38 têm outras doenças.

O Hospital Moinhos de Vento é o que está com maior lotação, com 130% dos leitos ocupados. O hospital iniciou mais uma etapa no plano de gestão de crise, e nesta quarta recebeu um contêiner, alugado para comportar os mortos. Do total de pacientes internados, 35% tem menos de 60 anos.