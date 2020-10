Rua de Porto Alegre tem aglomeração durante a madrugada

A Guarda Municipal informou ao G1 que esteve no local, mas não constatou nenhuma irregularidade. O órgão não precisou em que horário passou pela rua. Durante a madrugada, não houve autuações a estabelecimentos na cidade.

Sem o distanciamento entre os presentes, os dois lados da calçada de trechos da via ficaram lotados. Alguns jovens passavam no meio da rua, entre os carros. Um motorista chegou a bater em outro veículo, ao tentar desviar das pessoas.

Três viaturas da Brigada Militar estavam estacionadas no local. Segundo o tenente-coronel Fernando Gralha Nunes, comandante do 9º Batalhão, a situação será averiguada e posteriormente, a BM irá se manifestar sobre a presença dos veículos. Ressaltou, ainda, que as intervenções de fiscalização de protocolos e aglomerações são atribuições da prefeitura e da Guarda Municipal.