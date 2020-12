Rua dos Andradas lotada e lojas registram movimento intenso nesta sexta-feira

A tarde abafada não inibiu os consumidores de saírem às ruas. No principal centro comercial de Alegrete, a Rua dos Andradas registrou movimento intenso desde as primeiras horas desta sexta-feira (4).

Cumprindo o Decreto da Bandeira Vermelha no Distanciamento Controlado do Governo Gaúcho, a reportagem flagrou diversas pessoas abdicando o uso da máscara na rua e diversos pontos de aglomerações.

Operação Papai Noel, da BM, vai reprimir a criminalidade nas ruas de maneira mais ostensiva

Algumas lojas registraram fila nas caixas, descumprindo o distanciamento entre os clientes. Funcionando no horário normal, lojistas já comemoram o movimento.

Unidades de saúde de Alegrete vão passar por desinfecção

Na segunda semana consecutiva na bandeira vermelha, o município registrou na quinta-feira (3), 27 casos positivos de Covid-19 e 59 recuperados. Já são 1.952 casos confirmados, com 1.361 recuperados, 569 ativos (561 em isolamento domiciliar e 8 hospitalizados positivos de Alegrete) e 22 óbitos. Dos 8 internados, 6 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha.Foram realizados 11.112 testes, sendo 9.066 negativos, 1.952 positivos e 94 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 662 pessoas. Nas próximas horas o governador Eduardo Leite, anuncia a cor da bandeira para vigência a partir do dia 8.

Júlio Cesar Santos