Rua Gaspar Martins recebe esfaltamento novo em 400 metros da via

O estado de pavimentação de ruas do centro de Alegrete sempre é motivo de reclamação, principalmente as mais movimentadas. Uma que sofria com desgaste, pois só recebia operação tapa buraco, é a Gaspar Martins, via de grande movimento. A Secretaria de Infra realiza, desde a semana passada, a colocação de novo asfalto nesta rua.

Rua Gaspar Martins- nova pavimentação

Na segunda quadra, logo após o calçadão e na subsequente, que já havia pavimentação, foi colocado só uma camada e na sequência da rua, até o final, foi asfaltado por completo com duas camadas do produto, de acordo o Engenheiro que fiscalizava a obra. Toda a extensão da Gaspar é de mais de 400 metros e o metro cúbico do asfalto está em torno de 4 mil reais. Outras ruas, da cidade, já estão na agenda da Secretaria para receberem pavimentação.