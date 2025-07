Rua Joaquim Antônio terá sentido único a partir de segunda-feira em Alegrete

A mudança faz parte do sistema binário implantado nas vias transversais à Rua Barão do Amazonas. Com a alteração, o fluxo de veículos será no sentido da Avenida Alexandre Lisboa em direção à Avenida Eurípides Brasil Milano.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo da mudança é organizar o tráfego de veículos e reduzir conflitos nos cruzamentos da região. As obras para adequação da via têm previsão de duração de até dois dias.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Guarda Municipal estará presente nos cruzamentos para orientar motoristas, ciclistas e pedestres sobre o novo sentido da via e garantir a adaptação à alteração no trânsito.

A Prefeitura solicita atenção à nova sinalização e reforça a importância de dirigir com cuidado.