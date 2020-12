Ruas cheias antes do feriado da padroeira de Alegrete

O movimento no centro de Alegrete estava acima das expectativas neste dia 7. A segunda-feira, véspera de feriado da Padroeira de Alegrete, as ruas do centro estão cheias.

O ir e vir, também, se deve a ser início de mês e, devido a isso muita gente em filas de lotéricas e bancos pagando contas.

Muitos já estão realizando compras para as festas de final de ano, se antecipando ao tradicional movimento que acontece antes do Natal.

É importante que todos usem máscaras para se proteger e ao entrar em qualquer local público higienizem as mãos com álcool, porque estamos em pandemia e com muitos infectados pelo novo coronavírus aqui no Município.

No feriado de 8 de dezembro, de acordo com o Sindicato dos Comerciários, as lojas que quiserem vão abrir das 14h às 20h, com pagamento de bônus aos trabalhadores.

Vera Soares Pedroso