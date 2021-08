Ruas de bairros da Zona Leste estão recebendo pavimentação, veja quais são

Share on Email

A pavimentação de ruas em vários bairros da cidade, sem dúvida, melhora a mobilidade e visual de comunidades.

Cabe esclarecer como é feito os calçamentos, com blocos ou pavimentação com asfalto. Em ruas de terra, normalmente é feita a pavimentação com blocos intercalados e, nas que já tem algum tipo de calçamento, é colocado asfalto. Este ultimo tem uma alto custo, pois deriva de petróleo cujo preço esta elevado. Por exemplo um metro quadrado de asfalto pode sair mais de mil reais.

Ruas pavimentadas na Zona Leste

Mas é importante as pessoas saberem que estas obras de pavimentação que estão em andamento em três bairros Fávila, Dr Romário e Capão do Angico são do Lote 9 do PAC Pró- Transporte ( recursos federias).

O engenheiro Carlos Alexandre Conceição -responsável pelas obras explica que em andamento estão a pavimentação com blocos intercalados nesses bairros: Dr Romário, Favila e Capão do Angico. E que nem sempre as ruas definidas para obras são contempladas, em toda a sua extensão, porque realizam o trabalho conforme os recursos que vem. Mas que a Prefeitura busca, através de emendas parlamentares, outras formas de captar verbas para atender o máximo de ruas.

Saibas as ruas com obras em bairros da Zona Leste.

Jesus da Silva ( 4 quadras)

Alcides Santana Magalhães ( 2 quadras)

Antônio Rogoski ( 2 quadras)

Afonso M Casado ( 2 quadras)

Avenida Crisântemo entre as ruas (Jacaranda, Laranjeiras)

E parte da Praça do Capão do Angico, entre as ruas Espinilho e Palmeiras