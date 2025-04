Rui Fabres recebe honraria da Câmara de Vereadores por sua trajetória cultural, social e esportiva

O homenageado foi reconhecido por seu histórico de contribuição social, cultural e esportiva ao município de Alegrete. A proposição da honraria foi realizada pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, vereador Paulo Berquó.

A Sessão Solene contou com a participação do Executivo, representado pelo Secretário de Administração, Sérgio Prates; representando o Deputado Federal Márcio Biolchi, Elena Auzani; ex-vereador Anilton Oliveira; vereador Gilmar Martins; ex-vereador Elbio Flores; representando o Deputado Federal Afonso Motta, Vitor Mello. Amigos e familiares do homenageado também prestigiaram a solenidade.

Radicado em Porto Alegre há muitos anos, Rui Fabres atua como um dos principais embaixadores de Alegrete na Capital do Estado. Como um dos criadores e principais coordenadores dos movimentos e eventos da Casa do Alegrete, é incansável na divulgação do Município em todas as esferas onde atua, seja na cultura, no esporte ou na política. Ao longo de sua trajetória, manteve um profundo vínculo com sua terra natal, demonstrando seu afeto por Alegrete.

Em um momento especial, o Consulado do Sport Club Internacional, representado por Vilmar Freitas, entregou um presente ao Sr. Rui. Em vídeo, foram mostrados registros da sua grande trajetória, e o Deputado Federal Afonso Motta, a Deputada Federal Fernanda Melchionna, o cantor Neto Fagundes, o treinador Cléber Xavier, o presidente do Sport Club Internacional, Alessandro Barcellos, entre outras personalidades, família e amigos também deixaram sua mensagem para o homenageado.

“Rui transcende a sua atuação na Casa do Alegrete, que ajudou a fundar, e multiplica histórias e afetos em diferentes grupos alegretenses. Rui fez da amizade uma arte”, destacou o proponente da honraria, vereador Paulo Berquó.

Os presentes puderam ouvir o emocionante discurso do homenageado, Rui Fabres, na qual agradeceu à Câmara. Em seguida, citou que a honraria também contemplava a sua família, amigos, escolas e instituições que fazem parte da sua vida. Relembrou sobre o encontro dos alegretenses na Capital e a fundação da Casa do Alegrete. E por fim, fez uma analogia às suas amizades.

Ao prestar essa homenagem, a Câmara Municipal de Alegrete reafirma seu compromisso com a valorização dos cidadãos que dedicam suas vidas a levar o nome do Município.