Rui Medeiros enumera desafios e aposta nas equipes que fazem Educação em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O novo secretário de educação, cultura, esporte e lazer, Rui Alexandre Medeiros, começou dizendo que é movido a desafios, porque acredita que assim a gente melhora como profissional e como pessoa.

Ele assume uma Secretaria com orçamento de 73 milhões, de cerca de 820 servidores que respondem por quase a metade dos funcionários da Prefeitura de Alegrete e que tem 2.238 servidores.

Rui disse que está montando a sua equipe de trabalho e uma das deficiências na rede são de professores de matemática, o que já estão buscando ajustar.

Medeiros lembrou que em determinados momentos, talvez precisem tomar medidas que podem não ser tão agradáveis, mas necessárias, porque é preciso pensar no todo.

Quanto às obras, falou da reforma que é preciso na EMEI Mário Quintana que tem estrutura prejudicada, devido a raízes de árvores da Avenida Freitas Valle. No Polo do Caverá são necessárias mais duas salas de aula; assim como banheiros na EMEB Marcelo Faraco.

Já em relação as obras do Museu, disse estar em andamento e falou ainda que o Museu Oswaldo Aranha e do Gaúcho, também, precisam de obras. Sobre a EMEI Dr Romário, que está fechada, o Secretário disse que estão organizando o orçamento para ver o quê realmente é preciso fazer naquela escola.

O Centro Cultural também precisa de reformas por ser um local estratégico da cultura e uma patrimônio de Alegrete, mas para isso precisa executar o processo licitatório, explicou.

Secretário Rui Alexandre Medeiros

A Rede

São 32 escolas municipais entre as urbanas e rurais e mais cinco mil alunos. Ele destacou a participação dos círculos de pais e mestres nas escolas, o que considera muito positivo.

Em relação a Lei Paulo Gustavo, já designou servidores para cuidar desse assunto. O transporte tem contrato que vence em agosto e estão vendo a necessidade de renovação.

A merenda escolar está normal, mas a administração estuda há tempos a terceirização como fez São Gabriel, o que para o novo secretário pode gerar uma economia de 2 milhões ao ano para a Prefeitura

Como praticante de futebol de várzea e judô, o Secretário diz que é preciso, sim, incentivar outros esportes para envolver nossas crinaças e jovens, de forma saudável nessas atividades, que ajudam no desenvolviemto geral das pessoas.