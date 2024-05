Rústica alusiva ao Dia do Trabalhador acontece no feriado de Corpus Christi em Alegrete

A tradicional prova terá opções de percursos de 4km e 8km para adultos, 865m para crianças de 8 a 10 anos e 1,8km para crianças de 11 a 13 anos. O evento é realizado pelo Sesc e pela Prefeitura e teve 200 inscrições confirmadas.

Os atletas largam na Eurípedes, no Parque Rui Ramos, sobem a Barão do Amazonas, contornando a Praça Getúlio Vargas, saindo pela General Vitorino, dobram à direita na Andradas, Venâncio Aires, até a Avenida Alexandre Lisboa, chegando novamente no ponto de partida. Para os corredores dos 8 quilômetros, fazem duas voltas no percurso.

A retirada do kit poderá ser feita pelos atletas a partir das 7h, no local das provas, com pelo menos 30 minutos de antecedência, mediante apresentação de documento de identidade. Todos os participantes receberão uma medalha de participação ao término do percurso. Além disso, serão premiados com medalhas os três primeiros lugares em cada categoria e com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria, bem como os três primeiros do ranking geral, nos gêneros masculino e feminino.