Rústica arrecada mais de uma tonelada de ração em evento beneficente realizado no domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento reuniu corredores, caminhantes e ciclistas em um ato de solidariedade que marcou o aniversário da organizadora e homenageou sua mãe, Zeni Severo, falecida no início do ano.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A iniciativa teve inscrições gratuitas mediante a doação de 1 kg de ração e contou com um percurso de 3 km, com saída da Praça dos Patinhos, passando pela rua Barão do Amazonas, contornando a Praça Getúlio Vargas e retornando pela rua Mariz e Barros. Para recepcionar os participantes, foram disponibilizados erva-mate, água quente, frutas e água, além de sorteio de brindes entre os inscritos.

Juliana explicou que, durante anos, celebrava o aniversário ao lado da mãe e que, agora, a data se transforma em solidariedade. “É uma forma de aliar solidariedade e homenagear quem me trouxe a esse mundo”, destacou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Toda a ração arrecadada foi destinada integralmente à ONG OPAA, responsável pelo cuidado de dezenas de animais em situação de vulnerabilidade. O evento contou com o apoio de diversas pessoas e empresas, e Juliana reforça que toda ajuda é bem-vinda para continuar assistindo os animais resgatados pela entidade.