Rústica do Trabalhador confirmada para domingo em Alegrete terá 250 atletas

A tradicional Rústica do Trabalhador, promovida pelo Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, está confirmada para acontecer neste domingo (28). O evento bateu o recorde de inscrições com 250 atletas para a prova que inicialmente iria ocorrer no dia 1º de Maio, transferida em virtude das chuvas, e datas coincidirem com outros eventos já programados no município.

Em sua 37ª edição, a expectativa é de que 250 participem da prova. Além de corredores de Alegrete, já houve confirmação de atletas do Uruguai, São Francisco de Assis, Uruguaiana, Quaraí e Manoel Viana. Com disputa nas categorias: Masculino e feminino por idades: infantil (8 a 10 anos e 11 a 13 anos) adulto (14 a 15 anos, 16 a 17 anos e , 18 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 e 70+) e pessoas com deficiência visual, haverá premiação de troféus aos cinco primeiros no masculino e feminino, e aos três melhores nas categorias recebem medalhas.

O investimento é 2 kg de alimento não perecível, que devem ser entregues neste sábado (27), das 18h às 19h30min, no Sesc da Andradas, para retirada do kit-atleta contendo o chip. A largada está marcada para às 8h30min, no Parque Rui Ramos em frente ao Estádio Farroupilha. O percurso conforme os organizadores será em direção a Zona Leste, especialmente na Avenida Tiaraju.