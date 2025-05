Rústica do Trabalhador registra 259 atletas em sua 39ª edição em Alegrete

Em 2023, foram 250 atletas. Já no ano passado, a rústica foi transferida de data e de 200 atletas inscritos, 95 participaram da prova. Neste ano, dos 430 inscritos, apenas 259 participaram do evento. A modalidade a cada dia encontra mais adeptos no município e isso ficou evidente na rústica realizada na quinta-feira. Dezenas de assessorias e cada atleta procurando o seu melhor. Alguns encararam a prova como meta de superação, outros por um resultado, diante de dias de treinamento.

A largada dos percursos 3. 5 e 10 quilômetros foi de frente aos banheiros da praça dos patinhos, mesmo local da chegada.

Na prova mais rápida de 3 km, o alegretense Cristiano Montanha levou 10 minutos e 38 segundos para vencer a prova. O pódio no masculino foi seguido por Thiago Siqueira (10’59”); Leonardo Machado (11’11”); Bruno Flores (11’40”) e Paulo Vinicius Goulart (11’42”).

No feminino, a prova dos 3km teve como grande campeã Gabriela Gonçalves, a atleta completou a distância em 13’57”. A classificação geral foi composta por Rebeca Borba (14’11”); Gabriela Torres (15’15”); Natalia Pavani (15’17”) e Rhayssa Caligari (15’35”). A prova de 3 km foi a com maior participação. 165 atletas cruzaram a linha de chegada.

Já os 5 km, 109 corredores participaram. Vitória do militar Luiz Almir, ele completou a prova em 16’40”, seguido de Vitor Kostulski (17’26”), que cruzou a linha com milésimos a frente de Gabriel Brites, terceiro colocado. Já Samuel Felipe (17’41”), foi o quarto colocado e Marcelo da Silva (17’47”), completou a geral masculina dos 5km.

No feminino, Rafaela Castro foi a campeão. Em 21 minutos 36 segundos ela completou o percurso. Samia Severo (22’45”); Ana Paula Paes (23’16”); Thaís dos Santos (24’21”) e Marciele Viero (24’24”), completaram a geral.

No intervalo dos percursos, foi realizada a corrida kids. Dos 30 inscritos, 22 participaram da prova, dividida em três faixas etárias. (Confira os vencedores nos cards abaixo).

Na prova dos 10 km, o vianense Odacir Hautter confirmou o favoritismo e venceu novamente. Ele precisou de 35’45”, para cruzar a linha de chegada. João Pedro Mombaque (39’47”), foi o segundo. Completaram o pódio geral, Felipe Mendonça (40’43”); Elquel do Amaral (41’16”) e Victor Brasil (41’17”).

Entre as mulheres, Misaele Ferreira venceu com 47’49”. Na segunda colocação Verônica Quadros (48’40”), seguida por Simone dos Santos (49’32”); Hany Cargnelutti (50’38”) e Alexsandra Cardoso (51’12”), completaram o pódio feminino nos 10 km que teve um total de 72 atletas.

Teve premiação com troféus do 1º ao 5º lugar na classificação geral 3km, 5km e 10km, masculino e feminino e medalhas do 1º ao 3º lugar na classificação por faixas etárias nos percursos kids, 3km, 5km e 10km, masculino e feminino. A maior equipe foi da Assessoria Cristiano Montanha que levou troféu e os atletas que completarem o percurso receberam a medalha de participação.

A realização do evento esteve a cargo do Sesc Alegrete com apoio da prefeitura, através da secretaria de educação esporte e lazer e da segurança pública, mobilidade e cidadania. Confira a listagem oficial da 39ª Rústica do Trabalhador:

Fotos: Simone Fagundes – Correr Alegrete e Sesc Alegrete