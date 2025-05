Sábado com tempo firme e chuva retorna no domingo em Alegrete

Neste fim de semana, Alegrete passará por uma alternância em seus dias em relação ao tempo. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, o sábado será de tempo firme e o domingo têm possibilidade de chuva no Município.

Neste sábado (17), o dia começa com 17ºC e a máxima atinge os 28ºC no período da tarde. Além disso, não há previsão de chuva para nenhum momento do dia e a umidade oscila entre 53% e 86% ao decorrer do dia.

No domingo (18), o tempo já muda em Alegrete. Existe 82% de possibilidade de chuva para o dia e estão previstos 12mm para o período da manhã. A umidade relativa do ar varia entre 63% e 82% configurando um ar úmido para o dia.