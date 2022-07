Sábado de quartas e semifinais do Efipan

A 5ª e última rodada da fase classificatória do 41º Efipan definiu os jogos das quartas de final do torneio.

Cinco jogos da rodada foram realizados em meio a um lamaçal do gramado do Estádio Municipal Farroupilha. Pouco futebol, muito balão e chutão foi o que se viu no encerramento da fase classificatória.

No primeiro jogo da manhã o Novo Hamburgo venceu o Coritiba pelo placar mínimo, num jogo truncado e de muita disputa pela bola no embarrado gramado que dificultou um melhor jogo. O gol do Noia foi marcado na metade do 2º tempo pelo atacante Ryan. Com a vitória o time da região metropolitana de Porto Alegre somou 7 pontos e ficou na 7ª colocação. Já o Coritiba com 9 pontos foi o terceiro na classificação geral.

Redbull Bragantino e Guarapuava jogaram em pleno meio-dia. O encontro dos paranaenses era jogo de vida ou de morte para os “”Reds”. Mas o Lobo não deixou por menos. Cebolinha fez o gol da vitória do Guarapuava, que foi o 5º classificado. Já o Redbull foi eliminado da competição.

No início da tarde de sexta-feira (29), o Flamengo duelou com o Juventude, embora as duas equipes classificadas, a briga foi boa por uma melhor posicionamento no G8. Um rubronegro sedento a vencer mais uma partida, encarou o barral do gramado com todas as forças. Mas o Juventude fez prevalecer a força do conjunto e venceu por 2 a 1.

Bernardo Weber Jonathan Kroth marcaram os gols caxienses. E pelo Flamengo o craque Erik Vieira anotou. O Juventude encerrou a fase com 7 pontos e ficou em 6º na geral. Já o Fla com 6 pontos foi o último classificado, na oitava posição.

Palmeiras e Grêmio, os dois invictos na competição se enfrentaram só para confirmarem posição na classificação. Recheados de reservas, o jogo não empolgou. O maior adversário das equipes foi mesmo o péssimo estado do gramado. Vitória na garra tricolor que assinalou uma penalidade no início do segundo tempo.

Danilo fez 1 a 0 e tirou uma invencibilidade das três últimas edições que o Verdão figurou no Efipan. Com a derrota o Palmeiras perdeu a liderança e acabou em 2º com 12 pontos ganhos. Enquanto o Grêmio foi o primeiro na classificação geral com 13 pontos.

No último jogo da fase classificatória o Missiones já eliminado sofreu outra goleada. Dessa vez para o Inter, que usou time reserva e fez 6 a 0 nos eliminados uruguaios. O Inter somou 8 pontos e foi o 4º colocado na classificação geral.

A organização confirmou os jogos das quartas de final para manhã de sábado (30), a partir das 8hs o primeiro confronto. Já às semifinais inicia às 20hs30min.

Confira os confrontos de quartas de final:

Fotos: Júlio Cesar Santos