Sábado deve ser marcado por carreatas de candidatos e coligações em Alegrete

Neste sábado (3), diferentes grupos ligados a candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República realizam carreatas pelas ruas do município.

As atividades estão previstas para ocorrer durante a manhã e também ao longo da tarde, reunindo veículos caracterizados com bandeiras, adesivos e outros materiais de campanha. Os participantes seguem em comboios pelas vias da cidade, em ações que marcam o último dia permitido para esse tipo de propaganda eleitoral antes da votação.

As carreatas fazem parte da programação final das campanhas, que chegam ao último dia antes do primeiro turno. Em Alegrete, os grupos percorrem diferentes pontos do município, levando as cores e materiais de seus respectivos candidatos.

De acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), este sábado (3) é o último dia em que candidatos, partidos, federações e coligações podem realizar caminhadas, carreatas ou passeatas, acompanhadas ou não por carro de som. A atividade pode ocorrer até às 22h.

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Também é permitido, até esse horário, distribuir material gráfico de campanha. Já a propaganda eleitoral no rádio e na televisão e a circulação de propaganda paga ou impulsionada na internet encerraram-se em 1º de outubro, conforme o calendário do TSE.

Com isso, o sábado concentra as últimas ações de campanha nas ruas antes da votação de domingo (4), quando os eleitores irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual.