Sábado é dia de conhecer os finalistas dos 40tinhas em Alegrete

Neste sábado, ocorrem às semifinais da categoria 40 anos do campeonato da Liga Alegretense de Futebol. O palco será o Estádio Municipal Farroupilha que a partir das 14h promete receber um grande público para acompanhar a categoria nobre do futebol amador de Alegrete.

Há mais de dois meses a competição está parada, o principal motivo, as chuvas que atingiram o Município. Outro ponto que também cancelou alguns jogos foi as condições do gramado do estádio Farroupilha, que algumas vezes, a drenagem do local não deu conta das precipitações que atingiram a Terceira Capital Farroupilha.

Abrindo a rodada, Ibirapuitã e União fazem um dos confrontos mais esperados da competição. As duas equipes têm bons elencos e a promessa de um grande confronto deve se confirmar dentro das quatro linhas. A bola rola a partir das 14h.

Fechando o mata-mata, Vianense e Centenário completam a rodada. Esse confronto demorou para ser confirmado, pois a organização da LAF estava julgando recurso de um atleta do Nacional que interferia diretamente na sequência da equipe vianense no campeonato. O mérito foi julgado como positivo para equipe da Cidade do Sol. A partida começa às 16h. Na entrada do estádio será cobrado alimentos, água e roupas para os atingidos pela cheia no RS.