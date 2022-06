Sábado foi de blitz, entretenimento e roda de mate no Parque dos Patinhos

No último sábado(4), aconteceu na parte da manhã, uma blitz, na Praça Getúlio Vargas, e á tarde uma mateada, as duas ações relacionadas a Semana do Meio Ambiente.

Durante a blitz, com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, Secretária Gabriela Segabinazzi e demais integrantes da Prefeitura, assim como, a Guarda Municipal, era entregue um brinde ao condutor destacando a importância do descarte correto além de ter um ponto de coleta de eletrônicos e pneus.

Já à tarde, a Mateada de encerramento da Semana do Meio Ambiente e a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente ocorreu no Parque Rui Ramos.

No evento, teve erva mate, música ambiente, solo de violino e até recitação de poesia. Cultura e conhecimento marcaram presença.

O Instituto Federal Farroupilha, presente com representações de seus cursos, promoveu verdadeira feira de ciências. Crianças e adultos conheceram espécies de serpentes do pantanal, animais empalhados, variada coleção de borboletas e exemplares de insetos diversos catalogados no insetário do Curso de Biologia do IFF.

A Biblioteca Pública Mário Quintana teve espaço para a garotada, oferecendo variada literatura infantil. A bibliotecária Aliriane Almeida, responsável pela instituição cultural, mostrou disposição em atender a todas as crianças e a contar historinhas.

A escritora alegretense, itaquiense de nascimento, Júlia de Oliveira Garay, aproveitou para divulgar seu livro “Rio Grande Feito a Casco de Cavalo” que foi lançado na Feira do Livro de Alegrete e foi longe, participando da Feira do Livro de Maringá(PR). A vereadora Dileusa Alves aproveitou a ocasião propícia e foi até o palco para recitar uma das poesias do livro e o fez bem ao estilo das declamadoras nativistas.

A Mateada do Meio Ambiente teve o envolvimento além da Secretaria do Meio Ambiente, mais as secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer através da Cultura/Centro Cultural/ Biblioteca Pública Municipal .

Quem foi, passou uma tarde agradável, curtindo a beleza do parque, o chimarrão por conta da ervateira Encanto do Mate, curtiu as feirinhas e colocou os assuntos em dia na retomada dos encontros presenciais com os amigos.

com informações de Alair Almeida