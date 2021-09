Sábado Solidário arrecada mais de meia tonelada de alimentos em Alegrete

No último sábado (4), aconteceu o Sábado Solidário do Banco de Alimentos de Alegrete. Em sua primeira atividade na Campanha de Arrecadação de Alimentos dentro do Projeto da Rede de Bancos de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, o chamado “Sábado Solidário”, foi um sucesso.

Adão Roberto coordenou a ação do Sábado Solidário

A ação coordenada pelo integrante Adão Roberto com o apoio de diversos voluntários dos clubes de serviços, militares, escoteiros do Grupo Honório Lemes, universitários, meios de comunicação que se mobilizaram durante nove horas ininterruptas em frente aos supermercados Nacional e Peruzzo, recebendo doações.

Adão Roberto coordenou a ação do Sábado Solidário

No final, foi contabilizado mais de 750 quilos de alimentos doados pela comunidade alegretense. Adão Roberto agradece o gesto de solidariedade e a adesão de todos parceiros e voluntários.

O projeto Bancos de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, levando mais alimento, promovendo saúde e segurança em alimentar às pessoas que necessitam.

Interessados em fazer doações espontâneas podem se dirigir aos pontos de coleta fixos: AABB, Lojas Quero-Quero, Rádio Minuano FM, Associação dos Arrozeiros e Edifício Vasco Alves.

O Projeto já tem mais de 20 anos no RS. A Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações gaúchas para concretizar uma ação efetiva em benefício de famílias carentes. Atualmente, no Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos distribui 250 mil toneladas de alimento, atendendo cerca de 22 mil famílias mensalmente. Maiores informação em Alegrete ligue (55)999566385.