Sacrifício, honra e compromisso: Alegrete celebra o Dia do Soldado

É uma ocasião para enaltecer os valores de sacrifício, honra e compromisso que os militares representam no cotidiano da nação.

Em Alegrete, município de grande relevância histórica e estratégica, a presença militar é marcante. O “baita chão” abriga uma guarnição que congrega diversas unidades do Exército Brasileiro, cada uma com papel fundamental na formação, logística, apoio e defesa da Fronteira Oeste. A cada ano, a tropa se renova com a incorporação de novos soldados, que passam a integrar as diferentes unidades militares da cidade.

Principais unidades militares de Alegrete

Hospital da Guarnição de Alegrete (HGuA)

Fundado em 1896, é a principal unidade de saúde militar da cidade e consolidou-se como hospital de referência ao longo do tempo.

6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) — Regimento José de Abreu

Considerado a ponta de lança blindada da tropa em Alegrete, possui tradição que remonta a 1909, quando foi transferido para a cidade.

12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld)

Criado em 1955 e reorganizado em 2005 como unidade blindada de engenharia, atua no apoio à mobilidade e à manobra das forças.

2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (2ª Cia E Cmb Mec)

Instalada junto ao 12º BE Cmb Bld desde 1987, dispõe de estrutura mecanizada com viaturas especializadas e pontes rolantes.

12ª Companhia de Comunicações Mecanizada (12ª Cia Com Mec)

Criada em 1947, passou por atualizações e, em 2005, foi transformada em unidade mecanizada, responsável pelas comunicações integradas da tropa.

10º Batalhão Logístico (10º B Log) — Batalhão Marquês de Alegrete

Desde 1973, garante o suprimento de material bélico, intendência e apoio de saúde às tropas.