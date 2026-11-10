Saers 2026: desempenho escolar pode render premiação de até R$ 3 mil a estudantes

As escolas estaduais e municipais do Rio Grande do Sul iniciam, a partir do dia 16 de novembro, a aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2026. A avaliação, coordenada pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), será realizada em todas as regiões do Estado e seguirá até o dia 30 de novembro.

O objetivo é avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes da rede pública, identificando avanços e dificuldades no desenvolvimento das competências educacionais, especialmente nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

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Além de contribuir para o diagnóstico da qualidade do ensino, o Saers também terá impacto direto na valorização dos estudantes. Por meio do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, alunos da Rede Estadual que alcançarem os melhores resultados em suas turmas poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 3 mil.

Quem participa da avaliação

O Saers é aplicado anualmente e contempla estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além da 3ª série do Ensino Médio.

As provas avaliam conhecimentos e habilidades de acordo com cada etapa escolar, incluindo leitura, escrita, interpretação de textos e raciocínio lógico-matemático.

A avaliação permite que o Estado acompanhe o desempenho dos estudantes e identifique aspectos que precisam de maior atenção no processo de ensino e aprendizagem.

Para participar, as escolas estaduais e municipais precisam contar com pelo menos dez estudantes matriculados na respectiva rede, considerando o conjunto de turmas regulares das etapas avaliadas.

Questionários vão ampliar o diagnóstico educacional

Além das provas, o Saers contará com questionários contextuais destinados a estudantes, professores, famílias e equipes diretivas das escolas.

O objetivo é reunir informações que permitam compreender melhor a realidade educacional, considerando fatores como as condições de aprendizagem em sala de aula, o trabalho pedagógico e o contexto socioeconômico dos alunos.

Os questionários serão preenchidos de forma on-line e estarão disponíveis durante o período de realização da avaliação, até o dia 16 de dezembro.

Estudantes poderão receber prêmios de até R$ 3 MIL

Uma das novidades que desperta o interesse dos participantes é o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, que prevê premiações financeiras para estudantes da Rede Estadual com os melhores resultados.

Poderão concorrer os alunos matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio.

A premiação será distribuída da seguinte maneira:

1º lugar: R$ 3 mil;

R$ 3 mil; 2º lugar: R$ 2 mil;

R$ 2 mil; 3º lugar: R$ 1 mil.

Também haverá um sorteio de R$ 2 mil entre os estudantes participantes.

Para que a turma esteja habilitada a receber as premiações, seja por desempenho ou sorteio, será necessário alcançar pelo menos 80% de participação dos alunos na avaliação. Para concorrer ao prêmio por sorteio, a turma deverá contar ainda com, no mínimo, dez estudantes.

O pagamento será efetuado em até 60 dias após a Seduc receber todas as notas consolidadas do Saers e os dados de frequência escolar dos alunos.

Resultados também influenciam repasses aos municípios

Além de avaliar a aprendizagem, o Saers possui importância para a gestão pública municipal. Os resultados obtidos pelos estudantes integram os indicadores utilizados no cálculo da distribuição de parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os municípios gaúchos.

O desempenho educacional compõe o Índice Municipal da Qualidade da Educação do RS (Imers), que considera também outros fatores, como o número de estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Para o exercício de 2027, o indicador terá peso de 14,2% no cálculo do retorno do ICMS aos municípios. A previsão é de que esse percentual aumente gradativamente, chegando a 17% em 2029.

Dessa forma, os resultados da avaliação representam não apenas um instrumento de acompanhamento da aprendizagem, mas também um fator importante para o planejamento das políticas públicas e para o financiamento da educação nos municípios.

Como serão aplicadas as provas

O formato e o tempo de realização dos exames variam conforme a etapa de ensino.

No 2º ano do Ensino Fundamental, a avaliação será aplicada em dois dias consecutivos, com 19 questões objetivas envolvendo leitura, escrita e interpretação, além de 18 questões de Matemática.

Já para os estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, a aplicação ocorrerá em um único dia.

No 5º ano, serão 44 questões objetivas e 68 perguntas de questionário. Para o 9º ano e a 3ª série do Ensino Médio, serão 52 questões objetivas e 70 perguntas de questionário.

Algumas modalidades de ensino não participam da avaliação, entre elas escolas indígenas nas quais o Português não seja a primeira língua, classes e unidades de Educação Especial não regular, turmas multisseriadas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e turmas de Aproveitamento de Estudos do Curso Normal.

Acessibilidade garantida aos estudantes

A organização do Saers também prevê medidas de acessibilidade para garantir a participação dos estudantes que necessitam de atendimento específico.

As escolas poderão solicitar provas adaptadas e materiais em formatos adequados, como cadernos destinados a pessoas com baixa visão. Conforme a necessidade, também poderá ser disponibilizada uma sala separada para a realização do exame.

Nessas situações, um aplicador adicional poderá acompanhar a avaliação, respeitando as orientações estabelecidas e atuando em conjunto com o profissional da escola responsável pelo atendimento ao estudante.

Avaliação é importante para o futuro da educação

A realização do Saers 2026 representa mais uma etapa do acompanhamento da qualidade da educação pública no Rio Grande do Sul. Os resultados permitem identificar o nível de aprendizagem dos estudantes, orientar estratégias pedagógicas e subsidiar ações voltadas à melhoria do ensino.

Para os alunos, além da oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo, a avaliação também pode representar a possibilidade de reconhecimento pelo esforço e dedicação, por meio das premiações previstas pelo Governo do Estado.

As provas serão aplicadas entre 16 e 30 de novembro, mobilizando escolas, professores, equipes diretivas e estudantes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.