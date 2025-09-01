“Safra” de fretes está chegando; Semana Farroupilha movimenta transporte de cavalos

Diversas pessoas que desfilam durante os Festejos Farroupilha dependem de trazer seus animais da zona rural para a cidade e precisam desse tipo de serviço.

A preparação para o chamado “trato no animal” começa alguns meses antes, com uma alimentação de qualidade para os equinos. Com a chegada das datas da ” Chama Crioula e do 20 de setembro” há uma intensificação nesse tipo de atividade visando um visual bonito e uma boa performance do animal nos desfiles.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Gilnei Carvalho, faz frete de animais há mais de vinte anos e destacou que essa é chamada da “safra de ouro”. Boa parte da minha renda para o fim de ano vem desse período, pois chego fazer perto de cinco fretes por dia e isso gera uma renda interessante.

“Em questão de valores varia, dependendo da distância. Por exemplo, uma propriedade que fica até 30km, 35km, eu cobro cerca de R$ 250,00 por frete e cabem dois animais, porém, as vezes tem que dar várias voltas, aí acabamos por fazer um preço para o contratante, mas gira nessa média”, frisou o prestador de serviço.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp