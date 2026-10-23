Safra de soja: Alegrete terá redução de 10 mil hectares em relação ao ciclo anterior

A área destinada ao cultivo de soja em Alegrete deve registrar uma redução na próxima safra. A estimativa é de que sejam cultivados aproximadamente 85 mil hectares, diante dos 95 mil hectares registrados no ciclo anterior. A projeção representa uma diminuição de 10 mil hectares, conforme informações do engenheiro agrônomo Tiago Pedroso, da Emater.

Historicamente reconhecido pela força da produção agropecuária, Alegrete consolidou a soja como uma das culturas importantes para a economia rural do município. Entretanto, ao longo dos últimos anos, o setor vem enfrentando desafios que refletem na manutenção e na expansão das lavouras. Entre os fatores que pressionam os produtores está o endividamento rural, que limita a capacidade de investimento e dificulta o planejamento de novos plantios.

Mesmo com a perspectiva de redução da área cultivada, os trabalhos para a próxima safra já começaram a movimentar o campo. Segundo Tiago Pedroso, alguns produtores estão iniciando os preparativos, embora o ritmo ainda seja considerado baixo neste momento.

As atividades incluem a colheita da canola, o controle de plantas daninhas e a preparação das áreas para o sistema de plantio direto, utilizado na implantação das lavouras de soja. A expectativa é de que o movimento se intensifique nos próximos meses.

De acordo com o engenheiro agrônomo, o período mais forte de plantio na região ocorre tradicionalmente entre novembro e dezembro, quando a maior parte dos produtores concentra os trabalhos de implantação das lavouras.

A redução estimada de 95 mil para 85 mil hectares evidencia o cenário de cautela no planejamento da próxima safra. A área efetivamente cultivada dependerá do andamento dos trabalhos no campo e das condições enfrentadas pelos produtores ao longo do período de plantio.

Para Alegrete, onde a soja tem participação importante na atividade agrícola, o comportamento da próxima safra será acompanhado de perto pelo setor, tanto pelos reflexos na produção rural quanto pelo impacto econômico que a cultura representa para o município.